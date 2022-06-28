Microsoft закрыла офис Xbox в россии — Finance.ua

Microsoft закрыла офис Xbox в россии
Американский техногигант Microsoft закрыл офис Xbox в россии, всех сотрудников уволили.
Об этом пишут профильные российские СМИ со ссылкой на источники.
Ожидается, что официальное заявление на этот счет будет опубликовано в ближайшие дни — вероятно, 30 июня.
Издание пишет, что роспуск российской команды предусматривает отсутствие планов продаж нового софта и актуального железа Microsoft в россии.
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Гарантийное обслуживание ранее проданных консолей, вероятно, будет прекращено или пользователям будет предложено отправлять продукцию в сервисные центры на территории других стран.
Ранее президент Microsoft Брэд Смит сообщил, что компания продолжит сокращать бизнес в россии до того момента, пока от него «ничего не останется».
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