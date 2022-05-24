Xbox официально запустится в Украине — Finance.ua

Xbox официально запустится в Украине

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Xbox официально запустится в Украине

Игровой дивизион Microsoft Xbox официально запустится в Украине, появятся украинские аккаунты, а у консолей — украинский язык.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, он договорился об этом на встрече с президентом Microsoft Брэдом Смитом.

Кроме того, Microsoft планирует помочь цифровой индустрии во время восстановления и будет сотрудничать по документированию военных преступлений рф.

Напомним, Microsoft своими инициативами предоставили Украине цифровую поддержку на 242 млн дол. Сюда входят финансовые гранты, промокампании, бесплатный доступ к продуктам и сервисам компании и оборудованию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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