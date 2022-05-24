Xbox официально запустится в Украине — Finance.ua

Xbox официально запустится в Украине Сегодня 23:41 — Фондовый рынок Xbox официально запустится в Украине Игровой дивизион Microsoft Xbox официально запустится в Украине, появятся украинские аккаунты, а у консолей — украинский язык.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
По его словам, он договорился об этом на встрече с президентом Microsoft Брэдом Смитом.
Кроме того, Microsoft планирует помочь цифровой индустрии во время восстановления и будет сотрудничать по документированию военных преступлений рф.
Напомним, Microsoft своими инициативами предоставили Украине цифровую поддержку на 242 млн дол. Сюда входят финансовые гранты, промокампании, бесплатный доступ к продуктам и сервисам компании и оборудованию.
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