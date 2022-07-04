Французская Schneider Electric продала бизнес в рф местному менеджменту — Finance.ua

Французская Schneider Electric продала бизнес в рф местному менеджменту Сегодня 15:12 — Фондовый рынок

Французская Schneider Electric продала бизнес в рф местному менеджменту

Французская корпорация Schneider Electric, специализирующаяся на электрооборудовании, объявила о подписании обязывающего соглашения о продаже российских активов российскому менеджменту.

Об этом говорится в официальном заявлении от 4 июля.

«После объявления 27 апреля 2022 года Schneider Electric подписала 3 июля 2022 г. обязывающее соглашение о продаже Schneider Electric Russia местному руководству. Закрытие соглашения будет зависеть от одобрения регулирующих органов и выполнения других условий закрытия», — заявили в Schneider Electric.

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года Schneider Electric приостановила новые инвестиции в россию и беларусь, а также международные поставки новых заказов, предназначенных для рф и беларуси.

Доля продаж Schneider Electric от российского подразделения за 2021 год составляет около 2%.

Компания спишет 300 млн евро — у нее в россии пять заводов, дистрибуция и инженерные центры. Суммарные инвестиции Schneider Electric в россии превысили 1 млрд евро.

«Schneider Electric планирует упорядоченный переход и выделяет ресурсы для поддержки сотрудников в россии и беларуси в течение этого процесса», — резюмировали в компании.

Економічна Правда По материалам:

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