Nestle отказалась уходить из рф — Finance.ua

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Nestle отказалась уходить из рф

Сегодня 20:28Фондовый рынок
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Премьер-министр Денис Шмыгаль не нашел взаимопонимания с руководителем Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в россии.
Об этом он сообщил в Twitter.
«Поговорил с CEO Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в россии. К сожалению, не нашел понимания. Рабочие места и налоги уплаченые в бюджет страны-террориста — это финансирование убийств беззащитных детей и женщин», — говорится в сообщении.
Шмыгаль подчеркнул, что надеется, что Nestle изменит свое решение.
Напомним, один из крупнейших производителей шин прекратил поставки и производство в россии. А норвежский нефтегазовый гигант прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами.

Бизнес на крови: какие компании продолжают работу в россии

По материалам: Finance.UA
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