Швейцария расширила санкции против россии за вторжение в Украину — Finance.ua

Швейцария расширила санкции против россии за вторжение в Украину

Сегодня 16:29 — Мир

Швейцария расширила санкции против россии за вторжение в Украину

Швейцария приняла дополнительные санкции Европейского Союза против российских физических и юридических лиц, опубликованные во вторник в ответ на вторжение рф в Украину.

Об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.

«Федеральный советник Ги Пармелен, глава Федерального департамента экономики, образования и исследований (EAER) сегодня расширил санкции еще более чем на 200 физических и юридических лиц в связи с серьезными нарушениями международного права россией в Украине. Санкционный список Швейцарии теперь полностью соответствует списку ЕС» — говорится в сообщении.

Таким образом, еще 197 человек подверглись финансовым санкциям и ограничениям на поездки, а финансовые санкции были введены против 9 компаний. Среди них есть еще олигархи и известные бизнесмены.

«Активы в Швейцарии, принадлежащие этим лицам, должны быть заморожены с уведомлением Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO). Поправка вступает в силу в полдень 16 марта», — заявили в Федеральном совете.

«Внося эту поправку, Швейцария приняла последние изменения ЕС в отношении попавших под санкции физических и юридических лиц, опубликованные Советом ЕС 15 марта. Теперь список санкций Швейцарии полностью соответствует списку ЕС» — говорится в сообщении.

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