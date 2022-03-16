Швейцария расширила санкции против россии за вторжение в Украину — Finance.ua
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Швейцария расширила санкции против россии за вторжение в Украину

Сегодня 16:29Мир
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Швейцария расширила санкции против россии за вторжение в УкраинуШвейцария расширила санкции против россии за вторжение в Украину
Швейцария приняла дополнительные санкции Европейского Союза против российских физических и юридических лиц, опубликованные во вторник в ответ на вторжение рф в Украину.
Об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.
«Федеральный советник Ги Пармелен, глава Федерального департамента экономики, образования и исследований (EAER) сегодня расширил санкции еще более чем на 200 физических и юридических лиц в связи с серьезными нарушениями международного права россией в Украине. Санкционный список Швейцарии теперь полностью соответствует списку ЕС» — говорится в сообщении.
Таким образом, еще 197 человек подверглись финансовым санкциям и ограничениям на поездки, а финансовые санкции были введены против 9 компаний. Среди них есть еще олигархи и известные бизнесмены.
«Активы в Швейцарии, принадлежащие этим лицам, должны быть заморожены с уведомлением Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO). Поправка вступает в силу в полдень 16 марта», — заявили в Федеральном совете.
«Внося эту поправку, Швейцария приняла последние изменения ЕС в отношении попавших под санкции физических и юридических лиц, опубликованные Советом ЕС 15 марта. Теперь список санкций Швейцарии полностью соответствует списку ЕС» — говорится в сообщении.
По материалам: Європейська правда
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