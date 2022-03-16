Агентство Fitch предупредило о скором дефолте россии — Finance.ua

Агентство Fitch предупредило о скором дефолте россии

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Агентство Fitch предупредило о скором дефолте россии

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что если россия произведет два купонных платежа по долларовым облигациям США в рублях, это будет означать суверенный дефолт. Россия должна произвести два платежа в твердой валюте на сумму около 117 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства

«Выплата в местной валюте купонов по еврооблигациям россии в долларах США, подлежащих погашению 16 марта, в случае ее проведения будет представлять собой суверенный дефолт по истечении 30-дневного льготного периода», — говорится в заявлении Fitch.

Вторжение россии в Украину в прошлом месяце вызвало санкции со всего мира, ограничившие возможности москвы в доступе и распределении наличных денег.

Fitch также сообщило, что рейтинг C в национальной валюте согласуется с тем, что россия не предоставила иностранным инвесторам купоны по облигациям в национальной валюте, срок погашения которых истек 2 марта.

«Насколько мы понимаем, Министерство финансов России провело эти купонные выплаты по ОФЗ в 2024 году Национальному расчетному депозитарию, но они не были выплачены иностранным инвесторам из-за ограничений Центрального банка России», — отмечает Fitch.

«Это будет считаться дефолтом, если не будет устранено в течение 30 дней после наступления срока платежа», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Как писало агентство Bloomberg, внешний долг России и его компаний достигает 150 млрд долларов, и уже в среду по нему должен быть объявлен дефолт. Есть три сценария того, как могут развернуться события для недавно одной из крупнейших экономик мира;

МВФ уже не считает маловероятным дефолт россии по внешнему долгу и прогнозирует «глубокую рецессию» российской экономики в результате войны, развязанной кремлем против Украины, а также масштабные санкции, введенные против России.



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