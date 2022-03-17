Российские производители стали от санкций ЕС потеряют $9 миллиардов — Finance.ua
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Российские производители стали от санкций ЕС потеряют $9 миллиардов

Сегодня 11:14Казна и Политика
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Совокупные убытки российских производителей стали в результате европейских санкций составят около $9 млрд.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и безопасности Spravdi.
«Санкции Евросоюза коснутся около 40% экспорта российской стали в Европу, а совокупный ущерб ее российских производителей составит около $9 млрд», — отмечается в сообщении.
Так, «Северсталь» уже прекратила экспорт в страны Евросоюза из-за санкций. Она столкнулась с отказом европейских клиентов от закупок своей продукции из-за санкций в отношении основного владельца металлургической компании Алексея Мордашева.
Европейский рынок важен для «Северстали». Компания поставляла туда 2,5 млн тонн металла и получала 34% всей выручки — около $3,9 млрд в год.
За первый день российского вторжения в Украину потери Мордашева достигли 4,2 миллиарда рублей из-за изменения биржевой стоимости ценных бумаг.
Как сообщалось, международные финансово-аналитические компании утверждают, что экономика России стремительно приближается к дефолту из-за невиданных санкций и ограничений со стороны Запада.
По материалам: Укрінформ
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