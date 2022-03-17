Российские производители стали от санкций ЕС потеряют $9 миллиардов — Finance.ua

Совокупные убытки российских производителей стали в результате европейских санкций составят около $9 млрд.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и безопасности Spravdi.
«Санкции Евросоюза коснутся около 40% экспорта российской стали в Европу, а совокупный ущерб ее российских производителей составит около $9 млрд», — отмечается в сообщении.
Так, «Северсталь» уже прекратила экспорт в страны Евросоюза из-за санкций. Она столкнулась с отказом европейских клиентов от закупок своей продукции из-за санкций в отношении основного владельца металлургической компании Алексея Мордашева.