рф потеряет 3 миллиона баррелей собственной добычи нефти из-за санкций — Finance.ua
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рф потеряет 3 миллиона баррелей собственной добычи нефти из-за санкций

Сегодня 08:33Энергетика
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рф потеряет 3 миллиона баррелей собственной добычи нефти из-за санкций
Международное энергетическое агентство оценило нефтяные потери рф из-за санкций в 3 млн баррелей в сутки, при том что Россия экспортирует всего 7-8 млн баррелей в сутки.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные МЭА.
«Мы видим сокращение общего (российского) экспорта на 2,5 млн б/д, из которых на нефть приходится 1,5 млн б/д, а нефтепродукты — на 1 млн б/д», — рассказывает МЭА.
Кроме того, прогнозируется понижение внутреннего спроса России на нефтепродукты. МЭА считает, что «эти потери могут усилиться, если запреты или публичное давление ускорятся».
Россия ежедневно экспортирует от 7 до 8 миллионов баррелей нефти и продовольствия.
рф потеряет 3 миллиона баррелей собственной добычи нефти из-за санкций
МЭА также снизило свой прогноз мирового спроса на нефть на ІІ-IV кварталы 2022 года на 1,3 млн б/д. За весь год компания снизила свой прогноз роста на 950 тысяч б/д до 2,1 млн б/д. То есть в среднем спрос, по прогнозу, составит 99,7 млн б/д.
В этом году дефицит предложения нефти ожидается в размере 700 тысяч б/д во втором квартале.
По материалам: Економічна Правда
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