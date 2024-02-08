Неработающих кредитов стало меньше: их доля составляет 37,4% — Finance.ua

Неработающих кредитов стало меньше: их доля составляет 37,4% Сегодня 12:05 — Кредит&Депозит

Неработающих кредитов стало меньше: их доля составляет 37,4%, freepik.com

Как сообщают в Нацбанке, доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 января 2024 составила 37.4%. Это на 0.8 процентных пункта ниже показателя на 1 января 2023 года.

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Объем неработающих кредитов за год сократился на 9,7 млрд грн — до 422,4 млрд грн.

Ключевой фактор сокращения доли NPL

Рост кредитного портфеля стал главным фактором сокращения, ведь кредитование продолжается в условиях полномасштабной войны.

В 2023 году благодаря улучшению спроса на гривневые кредиты, учитывая возобновление бизнес-активности, портфель чистых корпоративных кредитов рос семь месяцев подряд, в том числе за пределами государственных программ. Растут розничные необеспеченные потребительские и ипотечные ссуды.

Другие причины сокращения доли неработающих кредитов — реструктуризация и последующее возобновление обслуживания проблемной задолженности корпоративными клиентами, которое произошло преимущественно в государственных банках, а также списание неработающих кредитов физическим лицам.

Несмотря на активную работу банков по урегулированию неработающих кредитов, их доля остается достаточно высокой. Важной причиной этого является полномасштабная война, обусловившая новую волну дефолтов клиентов.

В октябре 2023 года «военные» неработающие кредиты бизнеса составили 31% их общего объема. В розничном портфеле за время войны скопилось более половины нынешнего объема неработающих кредитов.

По данным анализа, большинство «военных» NPL не связаны непосредственно с оккупацией или разрушением, поэтому эти заемщики смогут возобновить обслуживание ссуд с дальнейшим восстановлением экономики.

Что делают для сокращения

Финучреждения активно работают с проблемными активами, прежде всего проводят реструктуризацию. По данным опроса, банки реструктурировали 73 млрд грн, или более 89% военных неработающих кредитов.

Кредиты должников, основные активы которых утрачены или расположены на оккупированных территориях или в зоне боевых действий, зарезервированы более чем на 77%.

мужчины в возрасте от 25 до 34 лет. Напомним, во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была противоположной. Заемщик становится моложе: сейчас за ипотечными кредитами чаще обращаются

Средняя сумма кредита, которую просят заемщики, выросла с 0,9 млн грн до 1,6 млн грн, а спрос сфокусирован на однокомнатных квартирах.

Справка Finance.ua:

Правительство разрабатывает несколько льготных программ для обеспечения украинцев доступным жильем. Кроме уже существующей программы «єОселя», появятся механизмы «Аренда с правом выкупа» и «Социальная аренда».

Больше всего выросли кредиты для малых и средних предприятий. Продолжал расти уровень одобрения заявок для кредитов населению, больше всего — на ипотеку.



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