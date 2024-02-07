В Украине бум ипотеки для семей без детей: портрет заемщика — Finance.ua

В Украине бум ипотеки для семей без детей: портрет заемщика Сегодня 11:39 — Кредит&Депозит

В Украине бум ипотеки для семей без детей: портрет заемщика

Во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была обратная.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола «Реанимируется ли в Украине ипотечное кредитование», проведенного «Финансовым клубом».

Заемщик становится моложе: сейчас за ипотечными кредитами чаще обращаются мужчины в возрасте от 25 до 34 лет.

«Что касается состава семьи, это совсем молодые семьи, потому что большинство даже не имеют несовершеннолетних детей», — рассказал директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Максим Ярославский.

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Аналогичный тренд был замечен и в Сенс Банке.

«Профиль заемщика изменился: теперь он отличается от довоенного. Заемщик стал гораздо моложе. Это семья из двух человек, а до войны это было три-четыре. Обычно у них нет детей. Это молодые семьи, которые очень быстро покупают жилье через ипотеку», — говорит директор департамента ипотечного кредитования Сенс Банка Арина Юзвишин.

По ее словам, средняя сумма кредита, которую просят заемщики, выросла с 0,9 млн грн до 1,6 млн грн, а спрос сфокусирован на однокомнатных квартирах.

«Но если до войны приходил заемщик „зрелый“, четко понимавший, что он хочет приобрести, то сейчас приходят „незрелые“ заемщики, которые в поисках квартиры, которых на рынке нет, и это наша общая проблема», — рассказала Юзвишин.

Директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Екатерина Мелеш говорит, что типичный портрет заемщика отличается в зависимости от ипотечной программы: будь то государственная программа «єОселя» или стандартные рыночные программы банков.

«Если у „єОселя“ более молодой заемщик, то в стандартных программах более зрелые клиенты — от 27 до 50 лет, у которых — более стабильный доход, собственный взнос на ипотеку и которые планируют погасить ее досрочно», — подчеркнула она.

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Погашение ипотеки досрочно экономит заемщикам денежные средства на уплате процентов.

Это предприниматели, специалисты IT-сферы, менеджеры среднего звена, работники государственных учреждений. Преимущественно рассматривают покупку 1−2-комнатной квартиры или частного дома. Есть запросы у нас и на кредиты на строительство индивидуальных домов. Мы предлагаем такой продукт под залог недвижимости. Где-то 10−15% запросов получаем именно на строительство индивидуальных домов", — сказала Мелеш.

Фінансовий клуб По материалам:

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