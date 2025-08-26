Мобилизованные получат право на льготную ипотеку — Finance.ua

Мобилизованные получат право на льготную ипотеку Сегодня 09:45 — Кредит&Депозит

Мобилизованные получат право на льготную ипотеку

Мобилизованные военнослужащие ВСУ осенью смогут получать льготную ипотеку под 3%. Ранее это касалось только контрактников ВСУ.

Об этом сообщил председатель правления ЧАО «Укрфинжилье» Евгений Мецгер, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, в сентябре-октябре в компании ожидают принятия изменений в постановление КМУ № 856, которое регулирует условия программы «єОселя». Среди ключевых новаций — добавление к льготным категориям мобилизованных военнослужащих ВСУ.

Также будут введены ограничения по площади жилья: 52,5 кв. м для 1−2 человек +21 кв. м на каждого следующего члена семьи (максимально — 115,5 кв. м для квартиры и 125,5 кв. м для дома.

«Мы вводим дополнительные ограничения по площади и стоимости жилья и работаем над будущим введением критериев дохода семьи. Это позволит сфокусировать государственную поддержку на тех, кто в ней действительно нуждается, и избежать случаев, когда программой пользуются для покупки непропорционально дорогих объектов», — подчеркнул Мецгер.

Как сообщалось, программа доступного ипотечного кредитования «єОселя» заработала в Украине с октября 2022 года. По состоянию на 22 августа благодаря ей 19 119 семей приобрели жилье, сумма выданных кредитов за все время действия программы превысила 31,9 млрд грн.

На льготную ипотеку под 3% годовых сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 20% от стоимости жилья могут претендовать военнослужащие-контрактники ВСУ, сотрудники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, ученые; под 7% - ветераны войны, участники боевых действий, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, не имеющие собственного жилья больше нормативной площади.

По условиям программы, льготные категории участников могут приобрести жилье в строящемся доме и домах не старше трех лет, а также жилье до десяти лет в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях. Остальные участники — в доме не старше трех лет или строящемся объекте. ВПЛ могут принять участие в «єОселя» под 7% годовых и приобрести жилье в возрасте до 10 лет или жилье на стадии строительства по всей территории Украины, где работает программа.

Читайте также ВПО будут иметь право на государственную помощь по программе «єОселя»

В качестве первоначального взноса для приобретения жилья по «єОселя» можно использовать сертификаты «єВідновлення», также за них можно покупать имущественные права на частные дома на этапе строительства, увеличены ставки выплат после 10 лет обслуживания займа. Для молодежи до 25 лет уменьшен размер первого взноса (от 10%).

В программе принимают участие 10 банков-партнеров: государственные Ощадбанк, ПриватБанк , Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк «Кредит Днепр», банк «Глобус», Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.

📢 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.