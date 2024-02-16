Не 24 дня: продолжительность отпуска в Украине предлагают изменить — Finance.ua

Не 24 дня: продолжительность отпуска в Украине предлагают изменить Сегодня 17:01 — Личные финансы

Не 24 дня: продолжительность отпуска в Украине предлагают изменить

Украинские власти разработали новый Кодекс законов о труде. В новом законопроекте увеличивается продолжительность отпусков и меняется целый ряд основных положений.

Об этом пишет портал «На пенсии».

Согласно документу, отпуск увеличится с 24 до 28 дней. Также вводится понятие домашней работы. Работники, ведущие свою деятельность на дому, получат такие же гарантии. Кроме того, закон в случае его принятия определит и продолжительность рабочего дня.

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Трудовая книга перестанет быть необходима, а работодателей избавят от обязанности ее заполнять.

Также в законе фиксируются признаки трудовых отношений, и если в отношениях между нанимателем и работником будут выявлены хотя бы три из них, такие отношения признают трудовыми.

Речь идет о таких факторах:

сотрудник лично выполняет работу;

выполнение работы контролируется работодателем;

объем работы не установлен конкретно, а работа постоянной;

работник подчиняется правилам внутреннего трудового порядка;

сотруднику предоставляют средства производства;

выплата вознаграждения за работу производится систематически;

график работы зафиксирован и соблюдается сотрудниками;

расходы, связанные с выполнением работы, возмещаются нанимателем.

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Федерация профсоюзов Украины выступила против проекта нового кодекса, по их мнению, необходимо доработать документ.

«Происходит сокращение уровня гарантий прав работников, что не может быть поддержано, а также необоснованно отменяется государственное правовое регулирование целых блоков правоотношений между работодателями и работниками», — пояснил свою позицию заместитель председателя ФПУ Александр Шубин.

При этом с таким мнением согласны и работодатели. Федерация работодателей присоединилась к профсоюзам и призвала власти доработать вместе Кодекс законов о труде.

Справка Finance.ua:

24 декабря 2023 вступил в силу Закон Украины от 22 ноября 2023 № 3494-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов»;

Верховная Рада ввела три новых вида отпусков;



кроме оплачиваемых отпусков, являющихся гарантией права на отдых, трудовым законодательством предусмотрены отпуска без сохранения заработной платы, или как в народе говорят — за свой счет.

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На пенсии По материалам:

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