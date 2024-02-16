Не 24 дня: продолжительность отпуска в Украине предлагают изменить — Finance.ua

Не 24 дня: продолжительность отпуска в Украине предлагают изменить
Украинские власти разработали новый Кодекс законов о труде. В новом законопроекте увеличивается продолжительность отпусков и меняется целый ряд основных положений.
Об этом пишет портал «На пенсии».
Согласно документу, отпуск увеличится с 24 до 28 дней. Также вводится понятие домашней работы. Работники, ведущие свою деятельность на дому, получат такие же гарантии. Кроме того, закон в случае его принятия определит и продолжительность рабочего дня.
Трудовая книга перестанет быть необходима, а работодателей избавят от обязанности ее заполнять.
Также в законе фиксируются признаки трудовых отношений, и если в отношениях между нанимателем и работником будут выявлены хотя бы три из них, такие отношения признают трудовыми.
Речь идет о таких факторах:
- сотрудник лично выполняет работу;
- выполнение работы контролируется работодателем;
- объем работы не установлен конкретно, а работа постоянной;
- работник подчиняется правилам внутреннего трудового порядка;
- сотруднику предоставляют средства производства;
- выплата вознаграждения за работу производится систематически;
- график работы зафиксирован и соблюдается сотрудниками;
- расходы, связанные с выполнением работы, возмещаются нанимателем.
Федерация профсоюзов Украины выступила против проекта нового кодекса, по их мнению, необходимо доработать документ.
«Происходит сокращение уровня гарантий прав работников, что не может быть поддержано, а также необоснованно отменяется государственное правовое регулирование целых блоков правоотношений между работодателями и работниками», — пояснил свою позицию заместитель председателя ФПУ Александр Шубин.
При этом с таким мнением согласны и работодатели. Федерация работодателей присоединилась к профсоюзам и призвала власти доработать вместе Кодекс законов о труде.
Справка Finance.ua:
- 24 декабря 2023 вступил в силу Закон Украины от 22 ноября 2023 № 3494-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов»;
- Верховная Рада ввела три новых вида отпусков;
- кроме оплачиваемых отпусков, являющихся гарантией права на отдых, трудовым законодательством предусмотрены отпуска без сохранения заработной платы, или как в народе говорят — за свой счет.
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