Не 24 дня: продолжительность отпуска в Украине предлагают изменить — Finance.ua
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Не 24 дня: продолжительность отпуска в Украине предлагают изменить

Личные финансы
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Не 24 дня: продолжительность отпуска в Украине предлагают изменить
Не 24 дня: продолжительность отпуска в Украине предлагают изменить
Украинские власти разработали новый Кодекс законов о труде. В новом законопроекте увеличивается продолжительность отпусков и меняется целый ряд основных положений.
Об этом пишет портал «На пенсии».
Согласно документу, отпуск увеличится с 24 до 28 дней. Также вводится понятие домашней работы. Работники, ведущие свою деятельность на дому, получат такие же гарантии. Кроме того, закон в случае его принятия определит и продолжительность рабочего дня.
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Также в законе фиксируются признаки трудовых отношений, и если в отношениях между нанимателем и работником будут выявлены хотя бы три из них, такие отношения признают трудовыми.
Речь идет о таких факторах:
  • сотрудник лично выполняет работу;
  • выполнение работы контролируется работодателем;
  • объем работы не установлен конкретно, а работа постоянной;
  • работник подчиняется правилам внутреннего трудового порядка;
  • сотруднику предоставляют средства производства;
  • выплата вознаграждения за работу производится систематически;
  • график работы зафиксирован и соблюдается сотрудниками;
  • расходы, связанные с выполнением работы, возмещаются нанимателем.
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Федерация профсоюзов Украины выступила против проекта нового кодекса, по их мнению, необходимо доработать документ.
«Происходит сокращение уровня гарантий прав работников, что не может быть поддержано, а также необоснованно отменяется государственное правовое регулирование целых блоков правоотношений между работодателями и работниками», — пояснил свою позицию заместитель председателя ФПУ Александр Шубин.
При этом с таким мнением согласны и работодатели. Федерация работодателей присоединилась к профсоюзам и призвала власти доработать вместе Кодекс законов о труде.

Справка Finance.ua:

  • 24 декабря 2023 вступил в силу Закон Украины от 22 ноября 2023 № 3494-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов»;
  • Верховная Рада ввела три новых вида отпусков;
  • кроме оплачиваемых отпусков, являющихся гарантией права на отдых, трудовым законодательством предусмотрены отпуска без сохранения заработной платы, или как в народе говорят — за свой счет.
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По материалам:
На пенсии
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