Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков — Finance.ua

Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков Сегодня 20:03 — Казна и Политика

Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении предоставления и использования отпусков.

Соответствующая информация опубликована в карте законопроекта на сайте Верховной Рады.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. После чего Кабинет министров в трехмесячный срок должен будет привести нормативно правовые акты в соответствие с законом.

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Закон увеличивает с 15 до 30 календарных дней в году общий максимальный срок предоставления работнику отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам.

Ежегодный отпуск может быть разделен на части любой продолжительности при условии, что основная непрерывная его часть составит не менее 14 календарных дней, не только по просьбе работника, но и при необходимости у работодателя. При этом разделение ежегодного отпуска должно быть отображено в графике отпусков, который согласовывается с профсоюзами.

Согласно законодательной инициативе, отпуск при рождении ребенка должен предоставляться в четко определенный срок — не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. Отцу ребенка, не состоящему в зарегистрированном браке с матерью ребенка, такой отпуск будет предоставляться только после получения соответствующего решения суда. В то же время, отпуск для усыновления ребенка предоставляется независимо от его возраста.

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В случае использования или выплаты денежной компенсации за дополнительный отпуск работникам, у которых есть дети или совершеннолетний ребенок — лицо с инвалидностью с детства подгруппы, А I группы, работник не пользуется правом на него в календарном году увольнения на другом предприятии, в учреждении, организации.

В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста). Однако это возможно, если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, к производству товаров оборонного назначения или к выполнению мобилизационного задания (заказ).

Законопроект также предусматривает обеспечение военнослужащих, уволенных в связи с демобилизацией в особый период, с военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, отдыхом продолжительностью 60 рабочих дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия. Такой отпуск предоставляется в течение мобилизационного периода из государственного бюджета.

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Закон исключает педагогический и научно-педагогический персонал из перечня лиц, которым во время прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период или военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, сохраняется прежний средний заработок.

Закон также содержит нормы по порядку и условиям предоставления отпусков для подготовки и участия в спортивных соревнованиях.

Кроме того, из законодательства исключаются нормы о творческих отпусках и отпусках в связи с профсоюзным обучением.

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Економічна Правда По материалам:

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