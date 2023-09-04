Кабмин изменил порядок начисления компенсации за неиспользованный отпуск — Finance.ua

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Кабмин изменил порядок начисления компенсации за неиспользованный отпуск

Личные финансы
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Кабмин изменил порядок начисления компенсации за неиспользованный отпуск
Кабмин изменил порядок начисления компенсации за неиспользованный отпуск
Кабинет министров Украины изменил порядок исчисления средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск.
Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По данным Мельничука, внесены изменения в порядок исчисления средней заработной платы, которыми предусмотрено, что исчисление средней заработной платы для предоставления материальной помощи производится с учетом выплат за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу предоставления материальной помощи.
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В то же время как исчисление средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска производится с учетом выплат за рабочий год, в котором возникло право на такой отпуск.
Напомним, Кабмин ввел электронный документооборот для прохождения военно-врачебной комиссии. Это значительно упростит процедуру оформления отпусков и увольнения военных.

Справка Finance.ua:

  • в Украине в соответствии с законодательством и связанными с ним нормативными актами существуют несколько разновидностей стажа работы: трудовой, льготный, специальный и страховой;
  • беременные женщины в Украине теперь сами будут решать, когда им уйти в декретный отпуск. Так, 26 июля президент Украины подписал принятый законопроект № 9271.
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По материалам:
РБК-Україна
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