Кабмин изменил порядок начисления компенсации за неиспользованный отпуск — Finance.ua

Кабмин изменил порядок начисления компенсации за неиспользованный отпуск Сегодня 19:01 — Личные финансы

Кабмин изменил порядок начисления компенсации за неиспользованный отпуск

Кабинет министров Украины изменил порядок исчисления средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск.

Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По данным Мельничука, внесены изменения в порядок исчисления средней заработной платы, которыми предусмотрено, что исчисление средней заработной платы для предоставления материальной помощи производится с учетом выплат за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу предоставления материальной помощи.

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В то же время как исчисление средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска производится с учетом выплат за рабочий год, в котором возникло право на такой отпуск.

Напомним, Кабмин ввел электронный документооборот для прохождения военно-врачебной комиссии. Это значительно упростит процедуру оформления отпусков и увольнения военных.

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