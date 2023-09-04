Кабмин изменил порядок начисления компенсации за неиспользованный отпуск — Finance.ua

Кабмин изменил порядок начисления компенсации за неиспользованный отпуск
Кабинет министров Украины изменил порядок исчисления средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск.
Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По данным Мельничука, внесены изменения в порядок исчисления средней заработной платы, которыми предусмотрено, что исчисление средней заработной платы для предоставления материальной помощи производится с учетом выплат за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу предоставления материальной помощи.
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В то же время как исчисление средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска производится с учетом выплат за рабочий год, в котором возникло право на такой отпуск.
Напомним, Кабмин ввел электронный документооборот для прохождения военно-врачебной комиссии. Это значительно упростит процедуру оформления отпусков и увольнения военных.
Справка Finance.ua:
- в Украине в соответствии с законодательством и связанными с ним нормативными актами существуют несколько разновидностей стажа работы: трудовой, льготный, специальный и страховой;
- беременные женщины в Украине теперь сами будут решать, когда им уйти в декретный отпуск. Так, 26 июля президент Украины подписал принятый законопроект № 9271.
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