Предоставление отпуска отцу новорожденного ребенка — Finance.ua

Предоставление отпуска отцу новорожденного ребенка Сегодня 20:00 — Казна и Политика

Предоставление отпуска отцу новорожденного ребенка

Как пишет Кадровик, согласно статье 191 Закона Украины от 15 ноября 1996 года № 504/96-ВР «Об отпусках» одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней (без учета праздничных и нерабочих дней) предоставляется не позднее трех месяцев с дня рождения ребенка таким работникам:

1) мужу, жена которого родила ребенка;

2) отцу ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии, что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;

3) бабушке или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, которые фактически осуществляют уход за ребенком, мать или отец которого является одинокой матерью (одиноким отцом).

Отпуск при рождении ребенка предоставляется только одному из лиц, указанных в части первой настоящей статьи.

Механизм и условия предоставления одноразового оплачиваемого отпуска при рождении ребенка определяются Порядком предоставления отпуска при рождении ребенка, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 07 июля 2021 № 693 (далее — Порядок).

Соответственно Порядку, отпуск предоставляется единовременно продолжительностью, определяемой работником в письменном заявлении о его предоставлении (но не более 14 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней), не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. Этот отпуск должен быть использован работником не позднее 104-го дня со дня рождения ребенка.

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Отпуск не подлежит денежной компенсации и разделению на две части. Кроме того, Порядком определена возможность работника, который в течение трех месяцев со дня рождения ребенка уволился и трудоустроился на другое предприятие (в учреждение, организацию) или к физическому лицу, использующему наемный труд, воспользоваться правом на указанный отпуск, приложив к заявлению о предоставлении отпуска справку о его неиспользовании на предыдущем месте работы.

Однако, согласно части 2 статьи 12 Закона Украины от 15 марта 2022 г. № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска в связи беременностью и родами и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Таким образом, в случае привлечения работника к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, работодатель имеет право отказать ему в предоставлении отпуска при рождении ребенка в период действия военного положения.

После окончания 104-дневного периода со дня рождения ребенка работник теряет право на получение такого вида отпуска, и такой отпуск не может быть перенесен на период после окончания действия военного положения.

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