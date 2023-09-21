Право на отпуск: Раде рекомендуют принять новый закон в соцсфере — Finance.ua
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Право на отпуск: Раде рекомендуют принять новый закон в соцсфере

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В Украине народные депутаты планируют обновить правила предоставления и использования отпусков. Это прописано в новом законопроекте, который вскоре будет рассмотрен Верховной Радой.
Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.
Речь идет о проекте закона № 8313 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упорядочении предоставления и использования отпусков, а также других вопросов». Документ рассмотрел Комитет по социальной политике и защите прав ветеранов и рекомендовал принять новый закон в социальной сфере за основу и в целом.
Так, по информации пресс-службы профильного Комитета в Facebook, народные депутаты рассмотрели текст сравнительной таблицы к проекту закона с предложениями главы этого Комитета Галины Третьяковой относительно творческих отпусков.
Автор документа предлагает предоставить работникам возможность брать творческий отпуск без сохранения заработной платы для:
  • окончания диссертационных работ;
  • написания монографии.
Для профессиональных творческих работников учреждений культуры право брать отпуск:
  • для подготовки и участия в художественных конкурсах;
  • участия в гастрольных мероприятиях;
  • реализации разных культурно-художественных проектов.
При этом определено, что продолжительность, порядок и условия предоставления творческого отпуска будут определяться трудовым или коллективным договором.
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По материалам:
Novyny.live
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