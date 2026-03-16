НБУ вновь подкрепил валютой кассы банков
Национальный банк снова провел операцию по подкреплению валютой касс банков.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Результаты операций Национального банка Украины по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой, состоявшихся 13 марта 2026 года:
- объявленный объем операций — 100 млн долл. США и 50 млн евро;
- количество участников — один банк;
- общий объем заявок — 30 млн долл. США и 20 млн евро;
- заявки удовлетворены в полном объеме.
В целом, на протяжении 09−13 марта 2026 года объявленное в рамках соответствующих операций предложение валюты значительно превысило фактический спрос со стороны банков. Это подтверждает, что дефицита наличной валюты нет.
Читайте также
Ранее в НБУ сообщили, что динамика курса гривны к доллару и евро в начале марта обусловлена рыночными факторами и ростом спроса на иностранную валюту. В регуляторе готовы оперативно реагировать на сохранение стабильности валютного рынка.
Национальный банк готов продолжать поддерживать банки в обеспечении их касс наличной иностранной валютой для удовлетворения потребностей украинцев. Частота и объем соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы.
Национальный банк Украины предлагает обновить порядок организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков. Соответствующие изменения предусмотрены в проекте постановления «Об утверждении изменений в Инструкцию по организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей банков в Украине», который вынесен на общественное обсуждение.
Поделиться новостью
