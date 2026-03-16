0 800 307 555
ру
НБУ вновь подкрепил валютой кассы банков

Валюта
39
Национальный банк снова провел операцию по подкреплению валютой касс банков.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Результаты операций Национального банка Украины по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой, состоявшихся 13 марта 2026 года:
  • объявленный объем операций — 100 млн долл. США и 50 млн евро;
  • количество участников — один банк;
  • общий объем заявок — 30 млн долл. США и 20 млн евро;
  • заявки удовлетворены в полном объеме.
В целом, на протяжении 09−13 марта 2026 года объявленное в рамках соответствующих операций предложение валюты значительно превысило фактический спрос со стороны банков. Это подтверждает, что дефицита наличной валюты нет.
Ранее в НБУ сообщили, что динамика курса гривны к доллару и евро в начале марта обусловлена ​​рыночными факторами и ростом спроса на иностранную валюту. В регуляторе готовы оперативно реагировать на сохранение стабильности валютного рынка.
Национальный банк готов продолжать поддерживать банки в обеспечении их касс наличной иностранной валютой для удовлетворения потребностей украинцев. Частота и объем соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы.
Национальный банк Украины предлагает обновить порядок организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков. Соответствующие изменения предусмотрены в проекте постановления «Об утверждении изменений в Инструкцию по организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей банков в Украине», который вынесен на общественное обсуждение.
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems