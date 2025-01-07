НБУ сообщил ключевые выводы относительно экономических результатов ноября-декабря 2024 г. (обзор НБУ) — Finance.ua

НБУ сообщил ключевые выводы относительно экономических результатов ноября-декабря 2024 г. (обзор НБУ)
Как сообщил Нацбанк, в ключевых выводах по экономическим результатам ноября-декабря 2024 года потребительская инфляция ускорялась — до 11,2% год к году в ноябре, усилилось и фундаментальное инфляционное давление.
Об этом говорится в новом обзоре НБУ.
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По оценкам НБУ, рост инфляции продолжался и в декабре.
Такие тенденции обусловливались сокращением предложения отдельной продовольственной продукции из-за низких прошлогодних урожаев, дальнейшего роста производственных затрат на энергоавтономность и оплаты труда. Влияли и эффекты ослабления обменного курса в предыдущие периоды.
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В декабре деловые ожидания ослаблялись, а экономическая активность в ряде отраслей (прежде всего угольной и металлургической промышленности) замедлилась. Причины: рост дефицита э/э, увеличение количества обстрелов и продолжительности воздушных тревог, нехватка кадров и качественного сельскохозяйственного сырья. В то же время инвестиции в газо- и нефтедобычу поддерживали промышленность, а сезонные праздники и распродажи — торговлю и отдельные секторы услуг.
Рынок труда
Дефицит кадров в декабре остался значительным, что ограничивало работу предприятий и приводило к дальнейшему росту зарплаты. Количество новых вакансий и резюме сократилось по отношению к предыдущим месяцам из-за сезонного фактора. Однако в годовом измерении наблюдается их рост, что свидетельствует о дальнейшем росте как предложения, так и спроса на рабочую силу.
Спрос на валюту
В декабре спрос на безналичную валюту существенно увеличился, прежде всего, из-за сезонных факторов — значительных бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года.
Реагируя на это, НБУ существенно нарастил чистую продажу валюты для сохранения устойчивости валютного рынка. В результате официальный курс гривны ослаб умеренно.
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Поступление международной помощи более чем компенсировало продажу валюты Национальным банком. Объем международных резервов в ноябре вырос почти до 40 млрд дол. США и продолжал увеличиваться в декабре.
Для обеспечения устойчивости валютного рынка и расширения замедления инфляции до 5% НБУ в декабре повысил учетную ставку до 13,5%.
Это решение поддержало интерес к гривневым активам — в декабре из-за роста как срочных вкладов в гривне, так и портфеля гривневых ОВГЗ, в том числе повышения номинальных ставок по этим инструментам.
Справка Finance.ua:
- По состоянию на 1 декабря 2024 года в 62 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 69,5 млн вкладов на сумму 1 трлн 347 млрд гривен. Из них 355 тысяч было на сумму более 600 тысяч гривен.
- В декабре 2024 года чистый спрос на безналичную иностранную валюту в Украине существенно увеличился, учитывая рост бюджетных расходов. Кроме того, повлияли операции бизнеса в конце года. Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ (январь 2025 года).
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