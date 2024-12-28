Чего ждать от 2025 — прогнозы Минэкономики, НБУ, МВФ Сегодня 20:01 — Казна и Политика

Чего ждать от 2025 — прогнозы Минэкономики, НБУ, МВФ

Строя прогнозы на следующий год, большинство чиновников, аналитиков и международных организаций исходят из нелестных предположений о продолжении активной фазы войны в течение 2025 года.

В Министерстве экономики ожидают, что в следующем году рост ВВП замедлится до 2,7%, а инфляция ближе к концу года замедлится и составит 9,5% (в то время как сейчас, напомним, 11,2%). Курс доллара в проект государственного бюджета на 2025 год чиновники заложили на уровне 45 грн/долл.

В Национальном банке считают, что в 2025 году рост реального ВВП Украины ускорится до 4,3%. И это самая оптимистичная оценка среди всех имеющихся прогнозов.

«Этому будут способствовать сохранение мягкой фискальной политики, оживление внутреннего спроса, что будет поддерживаться ростом заработных плат, увеличение урожаев и устойчивый внешний спрос, а также инвестиции в восстановление, в том числе энергетики. Однако сдерживать экономический рост будут нехватка рабочей силы, риски безопасности, миграционные процессы и медленная нормализация экономических условий», — говорится в инфляционном отчете регулятора.

Также в НБУ прогнозируют ощутимое замедление инфляции — до 6,9% к концу года.

Международные организации гораздо более осторожны в своих оценках и приводят менее радостные цифры. Международный валютный фонд ожидает, что в 2025 году рост ВВП Украины составит 2,5%. Фонд прогнозирует инфляцию на уровне 7,5%, а и приводят менее радостные цифры. Международный валютный фонд ожидает, что в 2025 году рост ВВП Украины составит 2,5%. Фонд прогнозирует инфляцию на уровне 7,5%, а курс доллара — 45 грн/долл. Следует отметить, что МВФ ухудшил свой предыдущий прогноз роста экономики, в котором ожидал увеличения ВВП на 6,5%.

«На цифры повлияли чрезвычайные бомбардировки энергосистемы… А по отношению к 2025 — это отражает то, что российская война продолжается. Раньше мы прогнозировали, что она завершится, но так не происходит, и это означает новые потери для экономики Украины», — прокомментировал ухудшение прогноза глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

Прогнозы международного агентства Fitch Ratings схожи с теми, что дает МВФ. Хотя, по их оценкам, рост цен в Украине в 2025 году будет выше и составит в среднем 9,3%.

«Хотя Украина продемонстрировала устойчивость и способность адаптироваться к войне, мы прогнозируем замедление роста до 2,9% в 2025 году из-за дефицита рабочей силы и электроэнергии», — сообщили в агентстве.

Всемирный банк, в свою очередь, также не излучает оптимизма: в учреждении считают, что значительный ущерб от вторжения россии и масштабные перебои с электроэнергией, вероятно, замедлят рост ВВП Украины до 2% в следующем году.

УНІАН По материалам:

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