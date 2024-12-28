НБУ обновил требования к функционированию Единой централизованной базы данных автогражданки — Finance.ua
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НБУ обновил требования к функционированию Единой централизованной базы данных автогражданки

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Национальный банк Украины сообщил, что обновил требования к функционированию Единой централизованной базы данных договоров об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Требования обновлены в соответствии с Законом Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» (далее — Закон), который вступает в силу с 1 января 2025 г. и предусматривает переход на заключение договоров автогражданки исключительно в электронной форме с 1 января 2026 года.
Положение о функционировании Единой централизованной базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (далее — Положение) устанавливает, в частности:
требования к функционированию Базы, включая требования по обеспечению Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (далее — МТСБУ) непрерывного функционирования Базы, а также защиты информации, содержащейся в Базе;
актуализированный минимальный перечень информации, которая должна вноситься в Базу страховщиками — членами МТСБУ, а также МТСБУ (в части регламентных выплат), и сроки ее внесения.
Требования Положения распространяются на страховщиков — членов МТСБУ и МТСБУ.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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