НБУ обновил требования к функционированию Единой централизованной базы данных автогражданки — Finance.ua

НБУ обновил требования к функционированию Единой централизованной базы данных автогражданки Сегодня 15:33

Национальный банк Украины сообщил, что обновил требования к функционированию Единой централизованной базы данных договоров об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Требования обновлены в соответствии с Законом Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» (далее — Закон), который вступает в силу с 1 января 2025 г. и предусматривает переход на заключение договоров автогражданки исключительно в электронной форме с 1 января 2026 года.

Положение о функционировании Единой централизованной базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (далее — Положение) устанавливает, в частности:

требования к функционированию Базы, включая требования по обеспечению Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (далее — МТСБУ) непрерывного функционирования Базы, а также защиты информации, содержащейся в Базе;

актуализированный минимальный перечень информации, которая должна вноситься в Базу страховщиками — членами МТСБУ, а также МТСБУ (в части регламентных выплат), и сроки ее внесения.

Требования Положения распространяются на страховщиков — членов МТСБУ и МТСБУ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.