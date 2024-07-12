НБУ прогнозирует рост цен в Украине в ближайшие месяцы — Finance.ua

НБУ прогнозирует рост цен в Украине в ближайшие месяцы Сегодня 21:45 — Личные финансы

НБУ прогнозирует рост цен в Украине в ближайшие месяцы

В июне 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении (г/г) ускорилась до 4,8% с 3,3% в мае. В месячном исчислении цены выросли на 2,2%.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

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Фундаментальное инфляционное давление оставалось стойким. Показатель базовой инфляции в июне вырос до 5% с 4,4% в мае. С одной стороны, ее поддерживали дальнейший рост расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, определенное ухудшение инфляционных ожиданий, в частности из-за ослабления обменного курса гривны. Кроме того, сдерживающими факторами были вторичные эффекты от удешевления сырых продовольственных товаров.

Снижение цен на сырые продукты питания несколько замедлилось — до 6,5% г/г.

В частности, стремительно снизились темпы падения цен на яйца, вероятно из-за сокращения производства и роста производственных затрат на электроэнергию в условиях жаркой погоды. Снижение цен на сахар несколько замедлилось на фоне расширения географии его экспорта. Также притормозило падение цен на муку и крупу. Все медленнее снижались цены на помидоры и огурцы.

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Отдельные овощи борщового набора и яблоки дешевели из-за жаркой погоды и активизации продаж продукции из хранилищ на фоне роста расходов на хранение, в частности из-за перебоев со снабжением электроэнергией. Благодаря дальнейшему восстановлению животноводства рост цен на мясо в дальнейшем замедлялся, а свинина существенно подешевела. Также несколько замедлился рост цен на молоко. Из-за ограниченного предложения качественной продукции высокой оставалась стоимость картофеля, свеклы и некоторых фруктов.

Рост административно регулируемых цен существенно ускорился — до 13,3% г/г.

Пересмотр тарифов на электроэнергию для населения имел значительное проинфляционное влияние и обусловил ускорение административной инфляции. Дополнительное давление на цены оказывало удорожание электроэнергии для небытовых потребителей, что отражается в потребительских ценах из-за вторичного эффекта, прежде всего, увеличения себестоимости производства. Также быстрее дорожали табачные изделия, вероятно, на фоне усиления мер борьбы с теневой продукцией.

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Ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, вероятно, из-за курсового фактора. В то же время, административную инфляцию в дальнейшем сдерживал мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Ускорился рост цен на горючее — до 25,5% г/г.

Такая динамика отражала удорожание нефти на мировых рынках, ослабление обменного курса гривны и активизацию закупок горючего перед ожидаемым повышением акцизного налога.

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Базовая инфляция ускорилась до 5,0% г/г.

Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары увеличились до 5,9% г/г. Так, стремительнее дорожали сыры и масло, учитывая активизацию экспорта молочных продуктов, а также рост цен на сырье в предыдущие месяцы и производственные затраты.

Ускорился рост цен на хлеб и отдельные мучные изделия из-за высоких производственных затрат на оплату труда и энергии, а также недостаточного поступления предложения муки. Быстрее дорожали отдельные импортные товары, в том числе шоколад и кофе. Падение цен на подсолнечное масло притормозило под влиянием ценовых тенденций на мировых рынках, а цены на масличные продукты, в частности маргарин, ускорили рост. В то же время, подорожание мясопродуктов замедлилось благодаря вторичным эффектам от дальнейшего восстановления в животноводстве.

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Цены на непродовольственные товары возобновили рост (на 0,4% г/г), прежде всего под влиянием курсового фактора. В частности, медленнее подешевели одежда и обувь, тогда как подорожание других непродовольственных товаров ускорилось.

Услуги также дорожали быстрее — на 9,9% г/г, вероятно, под давлением затрат бизнеса на оплату труда и энергию. В частности, быстрее дорожали услуги здравоохранения и транспорта, стоимость эксплуатации собственных транспортных средств и страхования. Замедлился рост стоимости услуг гостиниц, кафе и ресторанов, прежде всего благодаря уменьшению давления со стороны расходов на пищевое сырье, а также услуг по личному уходу и финансовым услугам.

После разворота инфляционного тренда в мае потребительская инфляция ожидаемо продолжала расти в июне, практически соответствуя прогнозу НБУ, опубликованному в Инфляционном отчете за апрель 2024 года. Ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы, прежде всего из-за увеличения затрат бизнеса, в частности на оплату труда и электроэнергию, а также исчерпания эффектов значительных прошлогодних урожаев и ожидаемого повышения акцизов.

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