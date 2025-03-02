НБУ опубликовал перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине — Finance.ua

НБУ опубликовал перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине Сегодня 14:12 — Казна и Политика

НБУ опубликовал перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине

Национальный банк в рамках реализации функции оверсайта по результатам мониторинга деятельности в 2024 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Отмечается, что единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

К категории важных платежных систем отнесено пять платежных систем, а именно:

MasterCard, MasterCard International Incorporated, США;

«Visa», Visa International Service Association, США;

«PrivatMoney», АО КБ «ПриватБанк», Украина;

«NovaPay», ООО «НоваПэй», Украина;

«Финансовый мир», ООО «Украинская платежная система», Украина.

По результатам 2024 года определены также три важных технологических оператора платежных услуг: ООО «Эйси Диси Процессинг», ЧАО «Украинский процессинговый центр» и ООО «ТАС Линк».

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Отмечается, что распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется регулятором в соответствии с международной практикой для повышения их надежности и эффективности, а также приведение их деятельности в соответствие с международными стандартами оверсайта.

К важным объектам оверсайта установлены повышенные требования касательно непрерывности деятельности, управления и организации деятельности, системы управления рисками и т. д.

Напомним, в 2024 году в пределах Украины совершено более 3,6 млрд платежных операций, инициированных с применением кредитного трансфера и прямого дебета.

Национальный банк готов отменить ограничение в 150 000 грн на исходные переводы с карты на карту через один-два месяца. Но для этого банки должны продемонстрировать готовность самостоятельно выявлять рисковых клиентов.

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