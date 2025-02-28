В Revolut отреагировали на претензии НБУ — Finance.ua

В Revolut отреагировали на претензии НБУ Сегодня 12:00 — Фондовый рынок

В Revolut отреагировали на претензии НБУ

В Revolut заявили, что уделяют приоритетное внимание соблюдению локальных нормативных требований и провели основательную оценку перед предоставлением услуг резидентам Украины.

Об этом сообщает dev.ua.

Напомним, 27 февраля Национальный банк Украины выпустил заявление относительно выхода на украинский банковский рынок необанка Revolut, в котором отметил необходимость лицензирования.

В регуляторе отметили, что Revolut не получал никаких лицензий или разрешений от Национального банка Украины, не подавал соответствующих заявок и не проходит процедуру лицензирования деятельности.

Как отреагировали в Revolut

«Revolut уделяет приоритетное внимание соблюдению локальных нормативных требований и провел основательную оценку перед предоставлением услуг резидентам Украины на трансграничной основе. Revolut предоставляет услуги украинским клиентам через Revolut Bank UAB, которая базируется в Литве и находится под наблюдением Европейского Центрального Банка и Банка Литвы. Мы предлагаем только счета в ЕС и не планируем открывать украинские счета без дополнительного разрешения. Revolut уже предоставляет услуги сотням тысяч украинских клиентов в Европейском Союзе и за его пределами. Мы предлагаем мгновенные платежи без комиссии между пользователями Revolut, объединяющим украинские семьи по всему миру. Ранее мы сообщили украинскому регулятору о наших планах в Украине и в перспективе стремимся получить украинскую банковскую лицензию, тесно сотрудничая с НБУ, чтобы предложить украинцам еще больше инновационных финансовых услуг», — заявили в компании.

Справка Finance.ua:

11 февраля в Украине стало доступно приложение британской FinTech-компании Revolut;

руководитель запуска новых рынков Revolut Дмитрий Стрельчук рассказал, что компания стремится получить украинскую банковскую лицензию, чтобы добавить гривневые карты в приложение. Пока Revolut не имеет лимитов, которые есть в Украине (например, ограничения в 100 000 грн на перевод валюты за границу в месяц), поскольку это европейский банковский счет, хотя лимиты могут сработать на стороне украинских банков.

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