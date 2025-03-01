У НБУ розповіли, який вид платіжних операцій в Україні є найпоширенішим — Finance.ua

У НБУ розповіли, який вид платіжних операцій в Україні є найпоширенішим Сьогодні 12:07 — Казна та Політика

У НБУ розповіли, який вид платіжних операцій в Україні є найпоширенішим, Фото: freepik

У 2024 році у межах України здійснено понад 3,6 млрд платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Минулого року послуги з виконання таких платіжних операцій населенню та бізнесу надавали 62 банки та дві небанківські фінансові установи.

За 2024 рік вони здійснили 1,7 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 31,20 млрд грн.

Кредитові перекази домінують

Найбільш поширені в Україні платіжні операції із застосуванням кредитового трансферу.

Загалом було здійснено:

в межах України — 3 619,6 млн операцій на суму понад 43 115,15 млрд грн;

в Україну — 5,7 млн на суму 69,27 млрд доларів США в екв.;

з України — 1,4 млн на суму 77,06 млрд доларів США в екв.

Операції в межах України

У 2024 році найбільша кількість платіжних операцій у межах України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, виконана з рахунків фізичних осіб: 3 101,5 млн, або 85,7% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

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Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій здійснено з рахунків суб’єктів господарювання: 39 260,91 млрд грн, або 91,1% від загальної суми.

ТранскордоннІ операції

На користь фізичних осіб в Україну з-за кордону торік надійшло 58,6% від загальної кількості платіжних операцій, здійснених із застосуванням кредитового трансферу (тобто 3,3 млн операцій).

Водночас за сумою також лідирує бізнес — 94,1% від загальної суми платіжних операцій, ініційованих із використанням кредитового трансферу, надійшло на користь суб’єктів господарювання (за зовнішньоекономічними контрактами). Це 65,21 млрд доларів США в екв.

Довідка Finance.ua:

з 1 жовтня НБУ запровадив обмеження на вихідні перекази з банківських карток (p2p) у розмірі не більш ніж 150 000 грн на місяць. Такі заходи регулятор пояснив протидією дропам — клієнтам банків, які фактично віддають свої рахунки в користування іншим особам для незаконної діяльності;

з 1 лютого набув чинності меморандум, який більшість банків підписали між собою, і який також передбачає низку обмежень, зокрема у 50 000 грн ліміту на перекази для «ризикових» клієнтів;

Національний банк готовий скасувати обмеження у 150 000 грн на вихідні перекази з картки на картку через один-два місяці. Але для цього банки мають продемонструвати готовність самостійно виявляти ризикових клієнтів.

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