НБУ назвал два источника роста реальных доходов украинцев — Finance.ua
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НБУ назвал два источника роста реальных доходов украинцев

Личные финансы
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НБУ назвал два источника роста реальных доходов украинцев
НБУ назвал два источника роста реальных доходов украинцев
Косвенные показатели для оценки доходов населения свидетельствуют об их росте в реальном измерении (с учетом инфляции).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (март 2024 года).
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Как отмечается в обзоре, реальные доходы домохозяйств росли за счет зарплат в частном секторе и индексации пенсий.
«Поддержит доходы домохозяйств также индексация пенсий с марта на около 8%», — говорится в сообщении.
НБУ назвал два источника роста реальных доходов украинцев
При отсутствии официальных данных Госстата НБУ оценивал доходы по таким показателям как средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсии от Пенсионного фонда Украины, единый социальный взнос (ЕСВ) общий, ЕСВ частного сектора, налог на доходы частных лиц (НДФЛ).
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Как отмечают в НБУ, по опросу малого и среднего бизнеса, проведенному Европейской бизнес ассоциацией, почти треть планирует увеличивать зарплаты в 2024 году, хотя подавляющее большинство не планирует изменения.
НБУ назвал два источника роста реальных доходов украинцев
Напомним, по данным Госстата, среднемесячная зарплата в Украине в 2023 году составила 17 442 гривны. При этом номинальная зарплата штатных сотрудников выросла на 17,5% по сравнению с 2022 годом. Если привязать зарплаты украинцев к официальному курсу Нацбанка, то в 2023 они выросли на 18 долларов — до 477 долларов.
Высокая зарплата штатных сотрудников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 23,3% до 41 326 гривен в месяц. Меньше всего платят в сфере образования — 13 500 гривен (рост на 0,5%).
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По материалам:
РБК-Україна
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