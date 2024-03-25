НБУ досрочно перечислит в бюджет 30 млрд грн прибыли — Finance.ua

НБУ досрочно перечислит в бюджет 30 млрд грн прибыли Сегодня 10:15 — Казна и Политика

НБУ досрочно перечислит в бюджет 30 млрд грн прибыли

Украина обязалась направить прибыль НБУ на покрытие общих расходов бюджета.

Об этом идет речь в обновленном Меморандуме с Международным валютным фондом.

«Мы обязуемся в 2024 году воздержаться от использования прибыли НБУ на целевые расходы и направим эту категорию доходов в общий фонд государственного бюджета», — говорится в Меморандуме.

В прошлом году 50% прибыли НБУ зачислялось в спецфонд, то есть 35,5 млрд грн пошли на проекты восстановления Украины из-за агрессии рф.

Согласно обновленному Меморандуму, Нацбанк должен перечислить в госбюджет до 30 млрд грн уже в марте, а еще 8 млрд грн — до конца июня.

Верховная Рада 21 марта приняла закон № 9667−1, в котором есть разрешение НБУ в 2024 году досрочно, до подтверждения внешнего аудитора и утверждения Советом НБУ годовой финансовой отчетности за 2023 год, перечислить в госбюджет 80% от суммы прибыли.

МВФ в обновленном Меморандуме согласовал эти изменения.

Нестабильность с получением внешнего финансирования заставила правительство перенести наперед выплату дивидендов госпредприятиям, осуществлены авансовые налоговые платежи, в том числе примерно 24 млрд грн налога на прибыль от банков, а также отсрочены отдельные расходы.

«Дальнейшие задержки во внешнем финансировании, вероятно, заставят прибегнуть к неоптимальным мерам, акцентируя внимание на важности того, чтобы внешние доноры вовремя предоставили свои обязательства по финансированию», — отметили в МВФ.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон № 5593-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство.

Фінансовий клуб По материалам:

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