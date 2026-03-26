НБУ: цены могут расти быстрее

Внешние риски вынуждают НБУ готовиться к более высоким темпам роста цен, чем ожидалось ранее.

Как война на Ближнем Востоке и ситуация в энергетике повлияют на кошельки украинцев в ближайшие месяцы, в комментарии РБК-Украина объяснил замглавы Нацбанка Владимир Лепушинский.

Он отметил, что траектория роста цен в Украине в ближайшие месяцы с высокой вероятностью будет выше, чем предполагалось в январском прогнозе. Основной причиной такого пересмотра ожиданий стала война на Ближнем Востоке.

Из-за этого конфликта на мировых рынках существенно подорожали нефтепродукты и газ, что уже начало непосредственно отображаться на внутренних ценах внутри нашего государства.

Как сказал чиновник, существуют и факторы, сдерживающие ценовое давление. В частности, ситуация в украинском энергосекторе в последнее время улучшилась, что должно положительно повлиять на стабильность цен.

Для того чтобы успокоить инфляционные ожидания граждан, Нацбанк планирует и далее обеспечивать устойчивость валютного рынка и поддерживать привлекательность гривневых инструментов.

Несмотря на это, в регуляторе отмечают значительную неопределенность относительно дальнейшего развития событий. Для определения того, по какому именно сценарию будет двигаться экономика и понадобится ли существенный пересмотр прогнозов, специалистам НБУ нужно больше информации о ситуации на международных рынках.

Напомним, на прошлой неделе Национальный банк Украины продал самый большой с начала года объем валюты, чтобы удержать курс гривны ниже уровня 44 грн за доллар.

Дефицит валюты на прошлой неделе вырос почти на 70%. Чистая покупка составила $915 млн, в том числе на межбанковском рынке она выросла на 76% до $683 млн, а в розничном сегменте на 50% до $232 млн.

Finance.ua ранее писал , что Национальный банк Украины провел серию операций по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой. Их результаты показали, что спрос со стороны банков значительно ниже предложенного объема. В НБУ отмечали, что у банков достаточный запас наличной валюты. Умеренный спрос на операции по подкреплению касс подтверждает стабильность ситуации. В то же время, курс на валютном рынке движется в обе стороны в пределах режима управляемой гибкости, реагируя на баланс спроса и предложения.

