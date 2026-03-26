0 800 307 555
НБУ: цены могут расти быстрее

НБУ: цены могут расти быстрее
НБУ: цены могут расти быстрее
Внешние риски вынуждают НБУ готовиться к более высоким темпам роста цен, чем ожидалось ранее.
Как война на Ближнем Востоке и ситуация в энергетике повлияют на кошельки украинцев в ближайшие месяцы, в комментарии РБК-Украина объяснил замглавы Нацбанка Владимир Лепушинский.
Он отметил, что траектория роста цен в Украине в ближайшие месяцы с высокой вероятностью будет выше, чем предполагалось в январском прогнозе. Основной причиной такого пересмотра ожиданий стала война на Ближнем Востоке.
Из-за этого конфликта на мировых рынках существенно подорожали нефтепродукты и газ, что уже начало непосредственно отображаться на внутренних ценах внутри нашего государства.
Инфляция выше прогноза
Траектория роста цен в ближайшие месяцы, вероятно, превысит январские ожидания НБУ из-за удорожания нефти и газа на мировых рынках.
Влияние войны на Ближнем Востоке
Именно этот внешний конфликт привел к существенному росту стоимости энергоресурсов, что уже начало отображаться на внутренних ценах в Украине.
Энергетика как сдерживающий фактор
Улучшение ситуации в украинском энергосекторе должно частично ограничить ценовое давление на экономику.
Действия НБУ
НБУ планирует поддерживать стабильность валютного рынка и привлекательность гривневых депозитов, чтобы успокоить инфляционные ожидания граждан
Фактор неопределенности
Пока сложно определить окончательный сценарий развития событий, поскольку Нацбанку нужно больше информации для пересмотра прогнозов.
Как сказал чиновник, существуют и факторы, сдерживающие ценовое давление. В частности, ситуация в украинском энергосекторе в последнее время улучшилась, что должно положительно повлиять на стабильность цен.
Для того чтобы успокоить инфляционные ожидания граждан, Нацбанк планирует и далее обеспечивать устойчивость валютного рынка и поддерживать привлекательность гривневых инструментов.
Несмотря на это, в регуляторе отмечают значительную неопределенность относительно дальнейшего развития событий. Для определения того, по какому именно сценарию будет двигаться экономика и понадобится ли существенный пересмотр прогнозов, специалистам НБУ нужно больше информации о ситуации на международных рынках.
Напомним, на прошлой неделе Национальный банк Украины продал самый большой с начала года объем валюты, чтобы удержать курс гривны ниже уровня 44 грн за доллар.
Дефицит валюты на прошлой неделе вырос почти на 70%. Чистая покупка составила $915 млн, в том числе на межбанковском рынке она выросла на 76% до $683 млн, а в розничном сегменте на 50% до $232 млн.
Finance.ua ранее писал, что Национальный банк Украины провел серию операций по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой. Их результаты показали, что спрос со стороны банков значительно ниже предложенного объема. В НБУ отмечали, что у банков достаточный запас наличной валюты. Умеренный спрос на операции по подкреплению касс подтверждает стабильность ситуации. В то же время, курс на валютном рынке движется в обе стороны в пределах режима управляемой гибкости, реагируя на баланс спроса и предложения.
По материалам:
Finance.ua
НБУИнфляция
