Интервенции НБУ достигли $1,3 млрд: что происходит с гривной

Гривна укрепилась на 0,7% за неделю

На прошлой неделе Национальный банк Украины продал самый большой с начала года объем валюты, чтобы удержать курс гривны ниже уровня 44 грн за доллар.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Дефицит валюты вырос почти на 70%

Дефицит валюты на прошлой неделе вырос почти на 70%. Чистая покупка составила $915 млн, в том числе на межбанковском рынке она выросла на 76% до $683 млн, а в розничном сегменте на 50% до $232 млн.

«Ключевой причиной стало значительное уменьшение продажи валюты клиентами банков, совпавшее с незначительным, но ростом спроса на валюту», — объясняют аналитики.

Самые большие интервенции с декабря 2024 года

Интервенции национального банка составили $1,3 млрд, что на 30% больше, чем на прошлой неделе. Это самый большой объем недельных интервенций с декабря 2024 года.

Дефицит валюты на рынке за неделю вырос почти на 70%, icu.ua

Такими действиями НБУ усилил гривну на 0,7% за неделю, установив официальный курс на сегодня на уровне 43,82 грн/$, а на межбанковском рынке неделя закрылась котировками на уровне 43,6 грн/$.

Оценки и ожидания рынка

В ICU отмечают, что Национальный банк заинтересован в сохранении привлекательности гривневых активов и стабильности валютного рынка, поэтому в дальнейшем будет принимать меры по снижению панических настроений и удержанию курса ниже 44 грн за доллар.

Регулятор объясняет удорожание доллара США к большинству валют, в том числе к гривне, прежде всего усилением геополитической неопределенности, повлекшей турбулентность на мировых финансовых и товарных рынках. Сейчас НБУ, по его же словам, чувствует себя вполне комфортно даже с таким уровнем интервенций, ожидая существенных поступлений международной помощи в ближайшие месяцы.

«Учитывая это, мы сохраняем свой прогноз курса гривны в конце года на уровне около 45 грн/$», — отмечают аналитики ICU.

