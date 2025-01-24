НБУ: банковская система сейчас хорошо капитализирована (инфографика) — Finance.ua
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НБУ: банковская система сейчас хорошо капитализирована (инфографика)

Казна и Политика
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НБУ: банковская система сейчас хорошо капитализирована (инфографика)
НБУ: банковская система сейчас хорошо капитализирована (инфографика)
Наращивание капитала украинскими банками оказывает значительный положительный эффект для экономики.
К такому выводу пришли специалисты Национального банка при подготовке декабрьского Отчета о финансовой стабильности, пишет НБУ.
В исследовании оцениваются выгоды и потери экономики в зависимости от уровня достаточности капитала украинских банков.
НБУ: банковская система сейчас хорошо капитализирована (инфографика)
Выгода от наращивания капитала заключается в том, что его запас обеспечивает устойчивость финансовой системы и снижает вероятность наступления кризисов, а следовательно, экономических потерь от них.
Напротив, более жесткие требования к капиталу могут замедлить кредитование и рост экономики.
Исследование для Украины показало, что поддержка достаточности капитала 1 уровня по меньшей мере на уровне 15% имеет значительные положительные эффекты для экономики.
Результаты исследования для Украины не уникальны, во многих странах, где проводились такие исследования, оптимальный уровень достаточности капитала также оказывался значительно выше минимальных требований.
Необходимая подушка безопасности формируется как под влиянием регуляторных требований, так и самооценки банков.
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Способствовать удержанию капитала банков на желаемом уровне могут буферы капитала. В январе 2025 года норматив достаточности капитала 1 уровня в банковской системе составляет почти 17%.
В то же время, определенное негативное влияние на капитал будет иметь повышение налога на прибыль банков за 2024 год до 50%, что отразится в капитале по итогам формирования банками годовой финансовой отчетности.
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Накопившийся запас капитала будет способствовать дальнейшему комфортному формированию украинскими банками буферов капитала, когда они будут внедрены по аналогии с европейскими странами. Решение о внедрении буферов консервации капитала и системной важности будет принято после оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году.
В известной степени значительная капитализация банков — это следствие сдержанного кредитования в периоды глубокого кризиса, вызванного войной. С улучшением экономических условий этот запас капитала будет обеспечивать дальнейшее наращивание кредитного портфеля.
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Ранее мы писали, что Национальный банк Украины прогнозирует, что восстановление экономики будет продолжаться, хотя и будет ограниченным из-за последствий войны. По оценкам НБУ, в 2024 году реальный ВВП Украины вырос на 3,4%, что меньше октябрьского прогноза НБУ. Темпы экономического роста замедлились по сравнению с 2023 годом.

Справка Finance.ua:

  • Правление Национального банка Украины 23 января 2025 года приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых. Это решение направлено на поддержание устойчивости валютного рынка, сохранение инфляционных ожиданий под контролем, разворот инфляционного тренда и постепенное замедление инфляции до 5%. Сдерживание ценового давления, вероятно, потребует дальнейшего усиления процентной политики.
  • Вместе с учетной ставкой на 1 п. п. повышаются ставки по депозитным сертификатам овернайт, трехмесячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования — до 14,5%, 17,0% и 17,5% соответственно.
  • НБУ потратил на интервенции на межбанковском валютном рынке в декабре 2024 года 5,3 млрд долларов. Это объясняется значительным объемом международной помощи. Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий на брифинге на Youtube.
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По материалам:
Finance.ua
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