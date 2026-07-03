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Наследство или подарок от резидента нерезиденту (разъяснение ГНС)

Личные финансы
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Наследство или подарок от резидента нерезиденту (разъяснение ГНС)
Наследство или подарок от резидента нерезиденту (разъяснение ГНС)
Подарок в виде имущества, полученный нерезидентом от резидента Украины, подлежит налогообложению по тем же правилам, что и наследство (п. 174.6 ст. 174 НКУ).
Главные правила для нерезидентов объясняет Государственная налоговая служба Украины.

Ставки

Если наследник является нерезидентом, а наследодатель — резидентом Украины, любой объект наследства или подарка облагается НДФЛ по ставке 18% и военным сбором по ставке 5%.

Кто платит

Обязанность по уплате налога и сбора полностью возлагается на самого наследника-нерезидента.
Сроки уплаты
Наследник-нерезидент должен уплатить налог и военный сбор до нотариального оформления имущества, а в сельской местности — до оформления документов уполномоченным лицом органа местного самоуправления.
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Важно
Без документа о полной уплате нотариус (или должностное лицо поселкового совета) не выдаст свидетельство о праве на наследство или договор дарения.

Куда и по каким реквизитам платить

Налог и военный сбор уплачивается по месту нотариального оформления наследства или договора дарения.
Для уплаты налога используется код бюджетной классификации 11010501 — «Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами, не подлежащими обязательному декларированию».
Для уплаты военного сбора используется код бюджетной классификации 11011000 — «Военный сбор».
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Ранее Finance.ua писал, что наследство, полученное от родственников не первой и второй степени родства, облагается налогом на общих основаниях. Речь идет, в частности, об имуществе, полученном от дяди, тети, прабабушки, прадеда, двоюродных братьев и сестер, а также отчима или мачехи.
До этого Finance.ua отмечал, что в Украине обновили подход к заключению сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних детей. Изменения направлены на упрощение оформления имущества детей.
В то же время наследник должен знать о времени, месте открытия наследства, а также сроках для подачи заявления о его принятии. От этого зависит, сможет ли он унаследовать имущество. Пропуск установленного срока может лишить такого права, а восстанавливать его придется через суд или с согласия других наследников.
Наследство открывается в день смерти человека или с момента его официального объявления умершим. Местом открытия наследства обычно считается последнее место жительства наследодателя.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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