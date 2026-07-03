Наследство или подарок от резидента нерезиденту (разъяснение ГНС)

Ранее Finance.ua писал, что наследство, полученное от родственников не первой и второй степени родства, облагается налогом на общих основаниях. Речь идет, в частности, об имуществе, полученном от дяди, тети, прабабушки, прадеда, двоюродных братьев и сестер, а также отчима или мачехи.
До этого Finance.ua отмечал, что в Украине обновили подход к заключению сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних детей. Изменения направлены на упрощение оформления имущества детей.
В то же время наследник должен знать о времени, месте открытия наследства, а также сроках для подачи заявления о его принятии. От этого зависит, сможет ли он унаследовать имущество. Пропуск установленного срока может лишить такого права, а восстанавливать его придется через суд или с согласия других наследников.
Наследство открывается в день смерти человека или с момента его официального объявления умершим. Местом открытия наследства обычно считается последнее место жительства наследодателя.