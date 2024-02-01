Народный депутат подозревается в недостоверном декларировании криптовалюты почти на 25 миллионов гривен — Finance.ua

Народный депутат подозревается в недостоверном декларировании криптовалюты почти на 25 миллионов гривен Сегодня 13:31 — Криминал

Народный депутат подозревается в недостоверном декларировании криптовалюты почти на 25 миллионов гривен

Действующему народному депутату Украины объявили подозрение в недостоверном декларировании криптовалюты на 24,6 млн гривен.

Об этом в Facebook написала Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«31 января 2024 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию», — говорится в сообщении.

Действия народного депутата квалифицировали по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366−2 УК Украины.

В САП отмечают, что в 2020 году депутат задекларировал криптовалюту стоимостью 24,6 млн грн, которая якобы принадлежала ему еще с 2019 года. Однако в рамках досудебного расследования установлено, что криптовалютный кошелек, который отметил у себя в декларации депутат, на самом деле никогда ему не принадлежал — все транзакции по приобретению виртуальной валюты осуществлялись гражданами другого государства, никак не связанными с депутатом.

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Напомним, работники ГБР уведомили о подозрении начальника штаба одной из воинских частей Николаевщины, из-за халатности которого безосновательно было выплачено почти 1 млн гривен из госбюджета.

В Киеве будут судить директора строительной компании, завладевшей почти 3 млн грн из госбюджета столицы.

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