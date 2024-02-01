Народный депутат подозревается в недостоверном декларировании криптовалюты почти на 25 миллионов гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Народный депутат подозревается в недостоверном декларировании криптовалюты почти на 25 миллионов гривен

Криминал
46
Народный депутат подозревается в недостоверном декларировании криптовалюты почти на 25 миллионов гривен
Народный депутат подозревается в недостоверном декларировании криптовалюты почти на 25 миллионов гривен
Действующему народному депутату Украины объявили подозрение в недостоверном декларировании криптовалюты на 24,6 млн гривен.
Об этом в Facebook написала Специализированная антикоррупционная прокуратура.
«31 января 2024 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию», — говорится в сообщении.
Читайте также
Действия народного депутата квалифицировали по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366−2 УК Украины.
В САП отмечают, что в 2020 году депутат задекларировал криптовалюту стоимостью 24,6 млн грн, которая якобы принадлежала ему еще с 2019 года. Однако в рамках досудебного расследования установлено, что криптовалютный кошелек, который отметил у себя в декларации депутат, на самом деле никогда ему не принадлежал — все транзакции по приобретению виртуальной валюты осуществлялись гражданами другого государства, никак не связанными с депутатом.
Читайте также
Напомним, работники ГБР уведомили о подозрении начальника штаба одной из воинских частей Николаевщины, из-за халатности которого безосновательно было выплачено почти 1 млн гривен из госбюджета.
В Киеве будут судить директора строительной компании, завладевшей почти 3 млн грн из госбюджета столицы.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📱

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.