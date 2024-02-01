В Донецкой области будут судить военных, которые присвоили 5 миллионов «боевых» выплат — Finance.ua

В Донецкой области будут судить военных, которые присвоили 5 миллионов «боевых» выплат Сегодня 11:35 — Криминал

В Донецкой области будут судить военных, которые присвоили 5 миллионов «боевых» выплат, Фото: gp.gov.ua

В суд привлекут командира одной из воинских частей в Донецкой области и четырех его подчиненных, которые присвоили 4,8 млн грн боевых выплат.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«Прокуроры Донецкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона направили в суд обвинительный акт в отношении пяти военнослужащих — командира воинской части, начальника штаба, помощника командира по правовой работе, заместителя командира по вооружению и командира взвода по техническому обеспечению этой части», — сказано в сообщении.

Им инкриминировано присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой, и служебный подлог (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Следствие установило, что обвиняемые в течение марта-сентября 2022 года завладели 4,8 млн грн. Денежные средства выделялись на премии за непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях.

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Участники организованной группы подделывали документы о якобы выплатах денег, а фактически их присваивали.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляло ТУ ГБР, расположенное в г. Краматорске.

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