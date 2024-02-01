Присвоили 1,7 млн ​​гривен во время ремонта на территории «Парка Почайна»: в столице будут судить бизнесмена и его сообщника — Finance.ua
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Присвоили 1,7 млн ​​гривен во время ремонта на территории «Парка Почайна»: в столице будут судить бизнесмена и его сообщника

Криминал
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Присвоили 1,7 млн ​​гривен во время ремонта на территории «Парка Почайна»: в столице будут судить бизнесмена и его сообщника
Присвоили 1,7 млн ​​гривен во время ремонта на территории «Парка Почайна»: в столице будут судить бизнесмена и его сообщника, Фото: dbr.gov.ua
Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении столичного предпринимателя и его сообщника, присвоивших 1,7 млн ​​гривен при строительстве и реконструкции объектов на территории «Парка Почайна».
Об этом сообщает ГБР.
Бизнесмен на постоянной основе сотрудничал с Киевским городским советом. В частности, он регулярно получал заказы на создание и ремонт столичных парковых зон и решил организовать схему по присвоению средств территориальной общины.
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Злоумышленник подделал документацию о якобы завершении строительных работ и реконструкции объектов на территории «Парка Почайна». К схеме он привлек частного инженера по техническому надзору. Специалист подписал акты приема выполненных работ, несмотря на то, что их объемы и стоимость не соответствовали проектно-сметной документации, а реконструкция проведена частично.
Когда пришло время «закрывать соглашение», согласно тендерным условиям, предприниматель подал поддельную документацию в КГГА, которая полностью оплатила контракт. Разница между фактически выполненными и заявленными работами составила около 1,7 миллиона гривен.
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Фигуранты обвиняются в растрате чужого имущества, которое было им вверено, совершенной должностным лицом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Частный предприниматель также обвиняется в составлении и внесении в официальный документ заведомо ложных сведений, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366 УК Украины).
Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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