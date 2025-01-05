Налоговики получили повышение заработных плат в 2024 году — Finance.ua
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Налоговики получили повышение заработных плат в 2024 году

Казна и Политика
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Налоговики получили повышение заработных плат в 2024 году
Налоговики получили повышение заработных плат в 2024 году, Фото: freepik
За последние два месяца сотрудники налоговой службы впервые получили повышение заработной платы, что стало возможным благодаря сокращению численности штатных работников.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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По его словам, хотя зарплаты еще не достигли уровня «ведущих» правоохранительных органов, уже сейчас они достойны.

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Средняя зарплата по службе в регионах превышает 43 тыс. грн.
Гетманцев отметил, что «честная работа должна обеспечивать честное вознаграждение».

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«Последовательно выступаю за нормализацию зарплат и таможенникам, и налоговикам, и другим госслужащим, понимая, что само по себе повышение никогда не решит ни проблему эффективности, ни проблему коррупции, но без повышения эти проблемы не решить точно», — говорится в сообщении.
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Он отметил, что повышение заработных плат стало частью перезагрузки ГНС изнутри.
Это включает диджилизацию, детенизацию, антикоррупционные меры и рискориентированный подход.
Гетманцев также добавил, что это повышение не будет последним и следующее будет зависеть от реальных изменений, которые будут внедрены совместно с бизнесом и налоговиками.
Напомним, большинство компаний как украинских (58%), так и с иностранным капиталом (60%) повысили зарплаты всем сотрудникам.
По данным Госстата, в третьем квартале 2024 года средняя зарплата украинцев выросла на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 21 946 гривен.
По материалам:
Finance.ua
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