Середня зарплата українців перевищила довоєнний рівень: дані Держстату — Finance.ua

Середня зарплата українців перевищила довоєнний рівень: дані Держстату Сьогодні 10:27 — Особисті фінанси

Середня зарплата українців перевищила довоєнний рівень: дані Держстату

Середня зарплата штатних працівників в Україні продовжує зростати та перевищила показники довоєнного періоду як у гривневому, так і в доларовому еквіваленті.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Як змінились зарплати українців

У третьому кварталі 2024 року середня зарплата зросла на 22,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 21 946 гривень.

Це на 56,6% більше, ніж у 2021 році, коли середня зарплата становила 14 014 гривень.

У доларовому еквіваленті середня зарплата в Україні склала 532 долари, перевищивши довоєнний показник 2021 року у 514 доларів.

Нагадаємо, за даними дослідження work.ua, у листопаді розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, практично не змінився й становив 22 750 грн (на 250 грн більше, ніж у жовтні).

Серед областей-лідерів за кількістю вакансій зросли зарплати лише в Дніпропетровській (22 000 грн, +1 000 грн) і Одеській (21 500 грн, +500 грн) областях.

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