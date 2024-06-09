Налоговая служба напомнила правила зачисления налогов, уплаченных за рубежом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налоговая служба напомнила правила зачисления налогов, уплаченных за рубежом

Личные финансы
20
Налоговая служба напомнила правила зачисления налогов, уплаченных за рубежом
Налоговая служба напомнила правила зачисления налогов, уплаченных за рубежом
Зачисление налогов, уплаченных за рубежом, происходит при подтверждении контролирующего органа другого государства.
Об этом сообщили в Налоговой службе Харьковской области.
По правилам Налогового кодекса, средства налога на прибыль, полученные из иностранных источников, уплачиваемых субъектами хозяйствования за рубежом, засчитываются при уплате налога в Украине.
Читайте также
При этом размер сумм налога с иностранных источников в течение налогового (отчетного) периода не может быть больше суммы налога, подлежащего уплате в Украине.

Какие налоги не подлежат зачислению

Не подлежат зачислению в уменьшение налоговых обязательств следующие налоги, уплаченные в других странах:
  • налог на капитал/имущество и прирост капитала;
  • почтовые налоги;
  • налоги на реализацию (продажу);
  • другие косвенные налоги независимо от того, подпадают они под категорию подоходных налогов или облагаются налогами другими налогами согласно законодательству иностранных государств.
Зачисление уплаченных за таможенной границей Украины сумм налога осуществляется при подаче письменного подтверждения контролирующего органа другого государства по факту уплаты такого налога и при наличии действующего международного договора Украины об избежании двойного налогообложения доходов.
Читайте также
Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Национальная стратегия доходов на первом этапе не предусматривала повышения налогов, но необходимость обеспечивать военных и связанное с этим давление на бюджет «должно иметь ответ».
По словам Гетманцева, на финансирование украинской армии нужно дополнительно не менее 300 млрд гривен, их невозможно обеспечить, обходя основные налоги.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.