Налоговая служба напомнила правила зачисления налогов, уплаченных за рубежом — Finance.ua

Налоговая служба напомнила правила зачисления налогов, уплаченных за рубежом Сегодня 16:04 — Личные финансы

Налоговая служба напомнила правила зачисления налогов, уплаченных за рубежом

Зачисление налогов, уплаченных за рубежом, происходит при подтверждении контролирующего органа другого государства.

Об этом сообщили в Налоговой службе Харьковской области.

По правилам Налогового кодекса, средства налога на прибыль, полученные из иностранных источников, уплачиваемых субъектами хозяйствования за рубежом, засчитываются при уплате налога в Украине.

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При этом размер сумм налога с иностранных источников в течение налогового (отчетного) периода не может быть больше суммы налога, подлежащего уплате в Украине.

Какие налоги не подлежат зачислению

Не подлежат зачислению в уменьшение налоговых обязательств следующие налоги, уплаченные в других странах:

налог на капитал/имущество и прирост капитала;

почтовые налоги;

налоги на реализацию (продажу);

другие косвенные налоги независимо от того, подпадают они под категорию подоходных налогов или облагаются налогами другими налогами согласно законодательству иностранных государств.

Зачисление уплаченных за таможенной границей Украины сумм налога осуществляется при подаче письменного подтверждения контролирующего органа другого государства по факту уплаты такого налога и при наличии действующего международного договора Украины об избежании двойного налогообложения доходов.

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Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил , что Национальная стратегия доходов на первом этапе не предусматривала повышения налогов, но необходимость обеспечивать военных и связанное с этим давление на бюджет «должно иметь ответ».

300 млрд гривен, их невозможно обеспечить, обходя основные налоги. По словам Гетманцева, на финансирование украинской армии нужно дополнительно не менее, их невозможно обеспечить, обходя основные налоги.

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