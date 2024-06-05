Украина отменила двойное налогообложение с Японией — Finance.ua

Украина отменила двойное налогообложение с Японией Сегодня 15:48

Украина отменила двойное налогообложение с Японией

Верховная Рада ратифицировала межправительственную конвенцию об устранении двойного налогообложения с Японией, которая была подписана в феврале 2024 года.

Об этом сообщил народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

По его словам, законодательную инициативу № 0259 поддержали 298 народных депутатов.

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Документ является важным шагом в развитии украинско-японских экономических отношений и сотрудничества в налоговой сфере.

Что это даст?

В Минфине говорят , что конвенция устанавливает правила распределения между Украиной и Японией прав налогообложения определенных видов доходов, получаемых резидентами одного государства из источников в другом государстве.

В частности, ограничено право страны, являющейся источником дохода, на налогообложение:

дивидендов (15% — общая ставка налогообложения и 5% — для дивидендов, получаемых компанией договорного государства, владеющего по крайней мере 25% капитала компании другого государства, которое такие дивиденды выплачивает);

процентов ( 10% — общая ставка налогообложения; 5% — в случае, если бенефициарным владельцем процентов является банк, страховая компания, торговец ценными бумагами или признанный пенсионный фонд; а также если проценты уплачиваются по долговым требованиям, возникающим в результате продажи оборудования или товаров или предоставления услуг в кредит; 0% — в случае, если бенефициарным владельцем процентов является другое государство, его орган власти, любое учреждение, полностью принадлежащее этому государству, или относительно долговых требований, гарантированных, застрахованных или косвенно финансируемых этим другим государством, его органом власти, центральным банком или любым учреждением, полностью принадлежащим этому государству);

— общая ставка налогообложения; — в случае, если бенефициарным владельцем процентов является банк, страховая компания, торговец ценными бумагами или признанный пенсионный фонд; а также если проценты уплачиваются по долговым требованиям, возникающим в результате продажи оборудования или товаров или предоставления услуг в кредит; — в случае, если бенефициарным владельцем процентов является другое государство, его орган власти, любое учреждение, полностью принадлежащее этому государству, или относительно долговых требований, гарантированных, застрахованных или косвенно финансируемых этим другим государством, его органом власти, центральным банком или любым учреждением, полностью принадлежащим этому государству); роялти (5%).



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