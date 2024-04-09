Наибольшее количество вакансий и наименьшее количество откликов. Djinni опубликовал статистику наймов в ІТ — Finance.ua

Наибольшее количество вакансий и наименьшее количество откликов. Djinni опубликовал статистику наймов в ІТ Сегодня 11:02 — Личные финансы

Наибольшее количество вакансий и наименьшее количество откликов. Djinni опубликовал статистику наймов в ІТ

Ситуация на рынке труда в IT в первом квартале 2024 года лучше, чем в прошлом, но большинство показателей все еще на 25−30% ниже прошлого года.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Djinni.

Количество вакансий и кандидатов

По состоянию на начало апреля количество вакансий онлайн Djinni — почти 7600. Это самая большая цифра с июля. Даже в ноябре, до сезонного спада в декабре, было меньше 7 тысяч.

График: Djinni

Количество кандидатов онлайн колеблется вокруг 90 тысяч с начала года, после того как в декабре многие профили выключились автоматически после 90 дней неактивности.

За первый квартал 2024 года рекрутеры опубликовали 23,2 тысячи вакансий. Это всего на 150 меньше, чем в прошлом квартале. Но на 35% меньше, чем в первом квартале 2023 года.

Вакансии для кандидатов без опыта — единственная категория, которая за последний год не снизилась, а даже выросла по сравнению с первым кварталом 2023 года. Хотя их доля — все еще только 8,5%.

Около 45% опубликованных в первом квартале вакансий требуют 1 или 2 года опыта. 25% - для кандидатов с опытом хотя бы 3 года. 22% - для тех, кто имеет хотя бы 5 лет за плечами.

Среди вакансий разработчиков требования к опыту, как правило, выше. Здесь вакансий с требованием 5+ лет — 41%, а без требований — менее 4%.

11% вакансий предполагают работу в офисе. Год назад это было всего 8%. Зато стало меньше вакансий, где у кандидата есть выбор: 31% против 39%.

Для кого есть больше всего вакансий

Доля вакансий для разработчиков за год снизилась с 39% до почти 30%. Зато значительно возросла доля вакансий для нетехнических специалистов — с 29% в первом квартале 2023 года до 35% сейчас.

Категория Маркетинг — все еще лидер по количеству опубликованных вакансий, ее доля почти 13,5%. Но за прошлый квартал количество этих вакансий несколько сократилось. На втором месте с большим отрывом — категория Sales (5,5%). На третьем — JavaScript (5,4%). Далее в пятерке лидеров Project Manager (5,2%) и Fullstack (4,2%). Их количество за последний квартал ощутимо выросло.

Также в этом квартале стало больше вакансий для дизайнеров и дата аналитиков.

График: Djinni

Отклики на вакансии

Одна вакансия в марте в среднем получила 21,2 отклика. Меньше было только в июне прошлого года.

В марте кандидаты отправили рекордно низкое количество откликов на вакансии (не считая декабря) — почти 238 тысяч.

График: Djinni

Вакансии без требований к опыту по-прежнему получают больше всего откликов. Но среднее количество откликов на одну такую ​​вакансию за год уменьшилось с 42 в марте прошлого года до 36 в марте 2024 года.

Среди категорий по-прежнему самая большая конкурентность в Manual QA: в среднем вакансии этой категории получают 86 откликов каждая (в январе было 130). На втором месте JavaScript со — 75 откликами на вакансию (было 103). Design на третьем месте, но в этой категории одна вакансия получает всего 43 отклика в среднем (в январе было 40, это одна из немногих категорий, где количество откликов на вакансию выросло).

График: Djinni

Напомним, в феврале 2024 года объем IT-экспорта увеличился на 2% и составил 518 миллионов долларов. Украинской экономике это принесло на $10 миллионов больше по сравнению с январем. В то же время эти показатели на 5,3% или же $29 миллионов меньше по сравнению с февралем 2023 года.

По данным DOU, в 50 крупнейших ІТ-компаниях общее количество специалистов в январе 2024 составляет 81 750 человек. В прошлом году количество специалистов уменьшилось на 10 656 человек, или на 11,5%.

Ранее аналитики Dou провели исследование зарплат РМ, DevOps/SRE, HR, дизайнеров, аналитиков и других ІТ-специалистов. Оказалось, что во втором полугодии 2023 выросли зарплаты Machine Learning / Deep Learning специалистов и увеличилось их количество. Зарплаты специалистов по Data Science продолжают расти, а зарплаты Data Engineers несколько снизились. Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»).

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