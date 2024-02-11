27 откликов на вакансию: в Djinni рассказали о конкуренции на ІТ-рынке — Finance.ua

27 откликов на вакансию: в Djinni рассказали о конкуренции на ІТ-рынке Сегодня 08:45 — Личные финансы

27 откликов на вакансию: в Djinni рассказали о конкуренции на ІТ-рынке

В январе этого года на одну вакансию свои резюме в среднем отправляли около 27 ІТ-специалистов.

Об этом свидетельствует аналитика Djinni за январь.

Количество новых кандидатов, хоть раз побывавших онлайн в январе, выросло по сравнению с декабрем, но на 25% ниже, чем в январе прошлого года. Зато количество кандидатов, начавших поиск, вернулось на уровень осени (19 тысяч).

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В январе кандидаты отправили 294 тысячи откликов — на 37% больше, чем в декабре, и получили 64 тысячи предложений от рекрутеров — на 22% больше, чем в декабре.

Инфографика: Djinni

Среднее количество откликов на вакансию

Одна вакансия за январь в среднем получила почти 27 откликов. В декабре было всего 21,6.

Инфографика: Djinni

Вакансии без требований к опыту получают больше откликов на вакансию. Но среднее количество откликов на одну такую ​​вакансию за год уменьшилось с 50 в январе прошлого года до 43 в январе 2024 года. Вакансии с требованиями хотя бы 3 лет опыта, наоборот, теперь получают почти вдвое больше откликов.

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Среди категорий наиболее конкурентные manual QA: в среднем вакансии этой категории получают 131 отклик каждая. На втором месте JavaScript со 103 откликами на вакансию. Design на третьем месте, но в этой категории одна вакансия получает всего 56 откликов в среднем.

Инфографика: Djinni

Среди 90 тысяч кандидатов в поиске рекрутеры писали первыми лишь трети. В среднем каждый из 32,3 тысячи кандидатов, получавших предложения в январе, получал менее двух предложений — и это новый антирекорд.

Больше всего предложений получили кандидаты в категории маркетинг (12%). На втором месте — PHP почти с 7% и на третьем JavaScript (6,3%).

Стало больше предложений manual QA — с 15 места эта категория поднялась на 9-е и Business Analyst — с 14 на 8 место.

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