Планируют ли компании возвращать работников в офисы — свежее исследование Work.ua — Finance.ua
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Планируют ли компании возвращать работников в офисы — свежее исследование Work.ua

Личные финансы
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Планируют ли компании возвращать работников в офисы — свежее исследование Work.ua
Планируют ли компании возвращать работников в офисы — свежее исследование Work.ua, freepik
Несмотря на полномасштабную войну и условия, при которых работники выполняют свою работу из разных уголков мира, отдельные компании настаивают на возвращении сотрудников в офисы.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.

Планируют ли компании возвращать сотрудников в офис

15% украинских компаний уже вернули работников на рабочие места, а 20% планируют это сделать. А вот у 16% респондентов пока нет таких планов.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Также уменьшилась интенсивность найма на должности, предусматривающие дистанционную занятость. Прекратили нанимать работников на отдаленную работу 66% работодателей, в то время как по 17% опрошенных продолжают предлагать дистанционку как всем кандидатам, так и только для определенных должностей.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Интересно, что работодатели замечают — на вакансии с удаленной занятостью поступает больше откликов, и такие предложения работы удается быстрее прорабатывать. Именно так ответили 41% представителей компаний. 34% пользователям все равно сложно закрывать любые вакансии.

Какой формат работы преобладает

Некоторые компании не внедряют директивные решения и практикуют гибридные модели работы, где сотрудники работают как из офиса, так и из удаленных мест.
62% респондентов ответили, что их организации работают оффлайн, 18% - онлайн. Смешанный формат используют 20% работодателей.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua

Какой формат работы предпочитают соискатели

Однако многие работники желают оставаться на дистанционной работе из-за большего удобства, эффективности и баланса между работой и личной жизнью.
Опрос показал, что среди двух вакансий с одинаковыми условиями 34% пользователей сайта предпочтут ту, в которой предлагается удаленный формат работы, 23% — в офисе. 43% опрошенных ответили, что им все равно, лишь бы работать.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Также 45% респондентов хотели бы работать только удаленно, если бы их должность позволяла. За гибридную работу: и в офисе, и дома — 27% опрошенных.
Напомним, в декабре 2023 года Work.ua уже проводил такой опрос, и тогда результаты исследования показали, что 44% опрошенных вообще не имеют в штате удаленных работников, поэтому для них этот вопрос не актуален. Еще 18% пока не определились со своими планами на 2024 год. 17% уже отменили практику удаленной работы. 12% опрошенных дают свободу действий работникам: все желающие и дальше смогут работать онлайн. Еще 9% респондентов введут гибридную занятость в 2024 году.
Согласно данным международного исследовательского агентства Gartner, компании, которые вводят жесткие требования по возвращению в офис, могут потерять высокопроизводительных работников, женщин и миллениалов. Работники утверждают, что принятие решения вернуть их в офис часто базируется на желании руководства, а не на том, что они плохо выполняют свою работу.
Отметим, что сотрудники Amazon увольняются вместо того, чтобы возвращаться в офисы.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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