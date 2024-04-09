Планируют ли компании возвращать работников в офисы — свежее исследование Work.ua Сегодня 08:01 — Личные финансы

Планируют ли компании возвращать работников в офисы — свежее исследование Work.ua, freepik

Несмотря на полномасштабную войну и условия, при которых работники выполняют свою работу из разных уголков мира, отдельные компании настаивают на возвращении сотрудников в офисы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.

Планируют ли компании возвращать сотрудников в офис

15% украинских компаний уже вернули работников на рабочие места, а 20% планируют это сделать. А вот у 16% респондентов пока нет таких планов.

Инфографика: Work.ua

Также уменьшилась интенсивность найма на должности, предусматривающие дистанционную занятость. Прекратили нанимать работников на отдаленную работу 66% работодателей, в то время как по 17% опрошенных продолжают предлагать дистанционку как всем кандидатам, так и только для определенных должностей.

Инфографика: Work.ua

Интересно, что работодатели замечают — на вакансии с удаленной занятостью поступает больше откликов, и такие предложения работы удается быстрее прорабатывать. Именно так ответили 41% представителей компаний. 34% пользователям все равно сложно закрывать любые вакансии.

Какой формат работы преобладает

Некоторые компании не внедряют директивные решения и практикуют гибридные модели работы, где сотрудники работают как из офиса, так и из удаленных мест.

62% респондентов ответили, что их организации работают оффлайн, 18% - онлайн. Смешанный формат используют 20% работодателей.

Инфографика: Work.ua

Какой формат работы предпочитают соискатели

Однако многие работники желают оставаться на дистанционной работе из-за большего удобства, эффективности и баланса между работой и личной жизнью.

Опрос показал, что среди двух вакансий с одинаковыми условиями 34% пользователей сайта предпочтут ту, в которой предлагается удаленный формат работы, 23% — в офисе. 43% опрошенных ответили, что им все равно, лишь бы работать.

Инфографика: Work.ua

Также 45% респондентов хотели бы работать только удаленно, если бы их должность позволяла. За гибридную работу: и в офисе, и дома — 27% опрошенных.

Напомним, в декабре 2023 года Work.ua уже проводил такой опрос, и тогда результаты исследования показали , что 44% опрошенных вообще не имеют в штате удаленных работников, поэтому для них этот вопрос не актуален. Еще 18% пока не определились со своими планами на 2024 год. 17% уже отменили практику удаленной работы. 12% опрошенных дают свободу действий работникам: все желающие и дальше смогут работать онлайн. Еще 9% респондентов введут гибридную занятость в 2024 году.

Согласно данным международного исследовательского агентства Gartner, компании, которые вводят жесткие требования по возвращению в офис, могут потерять высокопроизводительных работников, женщин и миллениалов. Работники утверждают, что принятие решения вернуть их в офис часто базируется на желании руководства, а не на том, что они плохо выполняют свою работу.

Отметим, что сотрудники Amazon увольняются вместо того, чтобы возвращаться в офисы.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.