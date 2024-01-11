НАБУ раскрыло схему в «Укрэнерго»: «украли» электроэнергию более чем на 700 млн грн (инфографика) — Finance.ua

НАБУ раскрыло схему в «Укрэнерго»: «украли» электроэнергию более чем на 700 млн грн (инфографика)
НАБУ и САП разоблачили схему завладения электрической энергией ЧАО «НЕК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств.
Об этом говорится в сообщении НАБУ.
Сумма ущерба составляет более 716 млн грн. О подозрении сообщили лицу, организовавшему схему, экс-чиновнику общества, председателю правления банка и директору частной компании.
Следствие установило, что в марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи», в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупило у ЧАО «НЭК «Укрэнерго» электрическую энергию на сумму более 716 млн грн.
Несмотря на задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента «Укрэнерго» не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.
В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, также являющемуся бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств «ПриватБанка». Деньги за поставленную электроэнергию ЧАО «НЭК «Укрэнерго» так и не получило. Когда же обратилось в банк-гарант с требованием о погашении задолженности, получило отказ.
Квалификация действий подозреваемых:
- организатор схемы — ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины;
- директор департамента ЧАО «НЭК «Укрэнерго» — ч. 2 ст. 364 УК Украины;
- председатель правления коммерческого банка — ч. 2 ст. 364−1 УК Украины;
- директор частной компании — ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Благодаря своевременным действиям НАБУ и САП на средства более 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний наложен арест.
В порядке международного сотрудничества также заблокировали средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах. При этом были зафиксированы попытки снять эту блокировку заинтересованными лицами путем отправки в адрес соответствующих иностранных правоохранительных органов поддельных писем от имени детективов и прокуроров.
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Кроме того, с целью недопущения значительных долгов у участников рынка перед ЧАО «НЕК «Укрэнерго», НАБУ передало НКРЭКУ предложения по внесению изменений в отдельные положения Правил рынка, которые были поддержаны.
Справка Finance.ua:
- Верховная Рада Украины в пятницу, 8 декабря, проголосовала за законопроект об увеличении численности Национального антикоррупционного бюро. Отмечается, что 332 украинских депутата поддержали законопроект № 10 203−1 об увеличении предельной численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 работников.
- Заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по вопросам цифрового развития и трансформаций Денис Гюльмагомедов рассказал о роли криптоактивов в современных преступных схемах. По словам представителя агентства, в НАБУ неоднократно сталкивались с использованием цифровых активов в разных незаконных схемах.
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