НАБУ раскрыло схему в «Укрэнерго»: «украли» электроэнергию более чем на 700 млн грн (инфографика) — Finance.ua

НАБУ раскрыло схему в «Укрэнерго»: «украли» электроэнергию более чем на 700 млн грн (инфографика) Сегодня 16:17 — Энергетика

НАБУ раскрыло схему в «Укрэнерго»: «украли» электроэнергию более чем на 700 млн грн (инфографика)

НАБУ и САП разоблачили схему завладения электрической энергией ЧАО «НЕК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

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Сумма ущерба составляет более 716 млн грн. О подозрении сообщили лицу, организовавшему схему, экс-чиновнику общества, председателю правления банка и директору частной компании.

Следствие установило, что в марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи», в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупило у ЧАО «НЭК «Укрэнерго» электрическую энергию на сумму более 716 млн грн.

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Несмотря на задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента «Укрэнерго» не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.

В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, также являющемуся бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств «ПриватБанка». Деньги за поставленную электроэнергию ЧАО «НЭК «Укрэнерго» так и не получило. Когда же обратилось в банк-гарант с требованием о погашении задолженности, получило отказ.

Квалификация действий подозреваемых:

организатор схемы — ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины;

директор департамента ЧАО «НЭК «Укрэнерго» — ч. 2 ст. 364 УК Украины;

председатель правления коммерческого банка — ч. 2 ст. 364−1 УК Украины;

директор частной компании — ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Благодаря своевременным действиям НАБУ и САП на средства более 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний наложен арест.

В порядке международного сотрудничества также заблокировали средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах. При этом были зафиксированы попытки снять эту блокировку заинтересованными лицами путем отправки в адрес соответствующих иностранных правоохранительных органов поддельных писем от имени детективов и прокуроров.

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Кроме того, с целью недопущения значительных долгов у участников рынка перед ЧАО «НЕК «Укрэнерго», НАБУ передало НКРЭКУ предложения по внесению изменений в отдельные положения Правил рынка, которые были поддержаны.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада Украины в пятницу, 8 декабря, проголосовала за законопроект об увеличении численности Национального антикоррупционного бюро. Отмечается, что 332 украинских депутата поддержали законопроект № 10 203−1 об увеличении предельной численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 работников.

Заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по вопросам цифрового развития и трансформаций Денис Гюльмагомедов рассказал о роли криптоактивов в современных преступных схемах. По словам представителя агентства, в НАБУ неоднократно сталкивались с использованием цифровых активов в разных незаконных схемах.



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