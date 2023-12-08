ВР приняла закон об увеличении численности НАБУ — Finance.ua

ВР приняла закон об увеличении численности НАБУ Сегодня 16:18 — Казна и Политика

ВР приняла закон об увеличении численности НАБУ

Верховная Рада Украины в пятницу, 8 декабря, проголосовала за законопроект по увеличению численности Национального антикоррупционного бюро.

Отмечается, что 332 украинских депутата поддержали законопроект № 10 203−1 об увеличении предельной численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 работников.

«Законопроект предусматривает поэтапное проведение конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей: в 2024 году — на 100 должностей; в 2025 году — на 100 должностей; в 2026 году — на 100 должностей», — пояснил Железняк.

Читайте также В НАБУ назвали количество коррупционных схем в энергетике

Напомним, Комитет по вопросам антикоррупционной политики в среду, 6 декабря, рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении законопроект по усилению кадрового потенциала НАБУ и полномочий НАПК.

Напомним, Верховная Рада отменила ограничение полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) по проверке активов государственных служащих, которые уже прошли проверку, а также по поводу проверки имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.