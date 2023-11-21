Рада поддержала законопроекты о НАБУ, НАПК и САП, принятие которых рекомендовала Еврокомиссия — Finance.ua

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Рада поддержала законопроекты о НАБУ, НАПК и САП, принятие которых рекомендовала Еврокомиссия

Казна и Политика
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Рада поддержала законопроекты о НАБУ, НАПК и САП, принятие которых рекомендовала Еврокомиссия
Рада поддержала законопроекты о НАБУ, НАПК и САП, принятие которых рекомендовала Еврокомиссия
Верховная Рада поддержала в первом чтении два законопроекта, принятие которых рекомендовала Еврокомиссия для начала переговоров о вступлении в ЕС.
Как пишут в Телеграме народные депутаты от фракции «Голос» Ярослав Железняк и от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, 323 парламентария проголосовали в первом чтении за закон об увеличении штата НАБУ (законопроект № 10 203−1).
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Речь идет о цели увеличить за три года количество детективов Бюро до трехсот. На это предусматривается 1,7 миллиарда гривен.
«О чем идет речь: 300 детективов за 3 года, по 100 детективов плюс ежегодно, начиная с 2024 года. 1,7 млрд грн за 3 года», — рассказал Гончаренко.
Кроме того, учитывая ограниченные возможности финансирования в условиях правового режима военного положения, реализовать предлагаемые положения предлагается путем предусмотрения в заключительных и переходных положениях проекта акта обеспечения Кабинетом Министров Украины поэтапного проведения конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей: в 2024 году — на 100 должностей; в 2025 году — на 100 должностей; в 2026 году — на 100 должностей.
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Также, как пишет Железняк, Рада проголосовала за основу законопроект № 10 262 о деятельности НАПК. Документ предусматривает внесение изменений в закон «О предотвращении коррупции».
Железняк отметил, что Еврокомиссия в своем отчете по оценке евроинтеграционных усилий Украины обратила внимание на необходимость отмены ограничений полномочий НАПК относительно продолжения проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и «относительно проверки имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы, без ущерба для правил, применяемых к национальной безопасности во время военного положения.
«Это одно из важных условий для дальнейшей евроинтеграции», — добавил парламентарий.
Также Рада приняла в первом чтении законопроект о независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) № 10 060.
«Это маяк по МВФ и ЕС. Также принятие законопроекта отмечали в заявлении послы G7. Ну, и для будущего финансирования США это тоже важно», — указал Железняк
Законопроект № 10 060 предлагает усовершенствовать правовые основы деятельности САП, в частности, в части усиление ее самостоятельности и организационной независимости.
Законопроект направлен на усиление институциональной автономии САП, в частности, с целью:
  • усовершенствования процедуры отбора прокуроров и назначения на административные должности в САП;
  • полномочия руководителя САП регулировать свою организационную структуру;
  • отдельного урегулирования дисциплинарной ответственности прокуроров САП и определения положений о подотчетности руководства САП (включая оценку эффективности и периодический внешний аудит, проводимый внешними экспертами с международным опытом).

Справка Finance.ua:

14 ноября Кабинет министров Украины согласовал законопроекты, принятие которых является условием для начала переговоров по вступлению нашей страны в Европейский Союз. Речь идет именно:
  • об увеличении количества сотрудников НАБУ на 300 человек (поэтапно, сто в течение каждого из последующих лет);
  • об исключении отдельных положений из закона о предотвращении коррупции, уменьшающих эффективность механизма декларирования активов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Радіо Свобода
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