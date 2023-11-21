Рада поддержала законопроекты о НАБУ, НАПК и САП, принятие которых рекомендовала Еврокомиссия — Finance.ua

Рада поддержала законопроекты о НАБУ, НАПК и САП, принятие которых рекомендовала Еврокомиссия Сегодня 16:03 — Казна и Политика

Рада поддержала законопроекты о НАБУ, НАПК и САП, принятие которых рекомендовала Еврокомиссия

Верховная Рада поддержала в первом чтении два законопроекта, принятие которых рекомендовала Еврокомиссия для начала переговоров о вступлении в ЕС.

НАБУ (законопроект Как пишут в Телеграме народные депутаты от фракции «Голос» Ярослав Железняк и от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, 323 парламентария проголосовали в первом чтении за закон об увеличении штата(законопроект № 10 203−1 ).

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Речь идет о цели увеличить за три года количество детективов Бюро до трехсот. На это предусматривается 1,7 миллиарда гривен.

«О чем идет речь: 300 детективов за 3 года, по 100 детективов плюс ежегодно, начиная с 2024 года. 1,7 млрд грн за 3 года», — рассказал Гончаренко.

Кроме того, учитывая ограниченные возможности финансирования в условиях правового режима военного положения, реализовать предлагаемые положения предлагается путем предусмотрения в заключительных и переходных положениях проекта акта обеспечения Кабинетом Министров Украины поэтапного проведения конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей: в 2024 году — на 100 должностей; в 2025 году — на 100 должностей; в 2026 году — на 100 должностей.

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НАПК. Документ предусматривает внесение изменений в закон «О предотвращении коррупции». Также, как пишет Железняк, Рада проголосовала за основу законопроект № 10 262 о деятельности. Документ предусматривает внесение изменений в закон «О предотвращении коррупции».

Железняк отметил, что Еврокомиссия в своем отчете по оценке евроинтеграционных усилий Украины обратила внимание на необходимость отмены ограничений полномочий НАПК относительно продолжения проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и «относительно проверки имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы, без ущерба для правил, применяемых к национальной безопасности во время военного положения.

«Это одно из важных условий для дальнейшей евроинтеграции», — добавил парламентарий.

Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Также Рада приняла в первом чтении законопроект о независимости(САП) № 10 060

«Это маяк по МВФ и ЕС. Также принятие законопроекта отмечали в заявлении послы G7. Ну, и для будущего финансирования США это тоже важно», — указал Железняк

Законопроект № 10 060 предлагает усовершенствовать правовые основы деятельности САП, в частности, в части усиление ее самостоятельности и организационной независимости.

Законопроект направлен на усиление институциональной автономии САП, в частности, с целью:

усовершенствования процедуры отбора прокуроров и назначения на административные должности в САП;

полномочия руководителя САП регулировать свою организационную структуру;

отдельного урегулирования дисциплинарной ответственности прокуроров САП и определения положений о подотчетности руководства САП (включая оценку эффективности и периодический внешний аудит, проводимый внешними экспертами с международным опытом).

Справка Finance.ua:

14 ноября Кабинет министров Украины согласовал законопроекты, принятие которых является условием для начала переговоров по вступлению нашей страны в Европейский Союз. Речь идет именно:

об увеличении количества сотрудников НАБУ на 300 человек (поэтапно, сто в течение каждого из последующих лет);

об исключении отдельных положений из закона о предотвращении коррупции, уменьшающих эффективность механизма декларирования активов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Радіо Свобода По материалам:

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