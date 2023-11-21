Верховная Рада избрала нового главу Фонда госимущества — Finance.ua

Верховная Рада избрала нового главу Фонда госимущества Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Верховная Рада избрала нового главу Фонда госимущества, Фото: www.rv.gov.ua

Верховная Рада сегодня, 21 ноября, проголосовала за назначение начальника Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля на должность главы Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, назначение Коваля на должность главы ФГИ поддержали 279 депутатов.

Кто такой Виталий Коваль

Виталий Коваль родился в Ровенской области в городе Березно 28 июля 1981 года. Первое образование получил в Тернопольской академии народного хозяйства, где изучал банковское дело. Окончил обучение в 2003 году со степенью магистра. В течение 2004−2006 годов Коваль работал по специальности, занимал должность в кредитном департаменте Укргазбанка

В 2017 году новый глава Фонда госимущества получил степень MBA во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета.

В течение 2006−2019 годов Коваль был руководителем и соучредителем ряда предприятий, связанных с аграрной, строительной и транспортной отраслями. Речь идет об ООО «Атлант-транс», ООО «Инвесттрейдсервис», ООО «РГС-Логистикгрупп», ООО «ВВВ Монтаж» и ООО «Санако».

Справка Finance.ua:

ранее в должности Председателя Фонда госимущества был Рустем Умеров. На этой должности он работал с сентября 2022 года;

в сентябре 2023 года Верховная Рада уволила Умерова с должности председателя Фонда государственного имущества;

6 сентября парламент принял решение о назначении Умерова на должность министра обороны Украины.

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УНІАН По материалам:

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