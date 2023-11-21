Верховная Рада избрала нового главу Фонда госимущества — Finance.ua

Верховная Рада избрала нового главу Фонда госимущества
Верховная Рада сегодня, 21 ноября, проголосовала за назначение начальника Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля на должность главы Фонда государственного имущества Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
По его словам, назначение Коваля на должность главы ФГИ поддержали 279 депутатов.
Кто такой Виталий Коваль
Виталий Коваль родился в Ровенской области в городе Березно 28 июля 1981 года. Первое образование получил в Тернопольской академии народного хозяйства, где изучал банковское дело. Окончил обучение в 2003 году со степенью магистра. В течение 2004−2006 годов Коваль работал по специальности, занимал должность в кредитном департаменте Укргазбанка.
В 2017 году новый глава Фонда госимущества получил степень MBA во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета.
В течение 2006−2019 годов Коваль был руководителем и соучредителем ряда предприятий, связанных с аграрной, строительной и транспортной отраслями. Речь идет об ООО «Атлант-транс», ООО «Инвесттрейдсервис», ООО «РГС-Логистикгрупп», ООО «ВВВ Монтаж» и ООО «Санако».
Справка Finance.ua:
- ранее в должности Председателя Фонда госимущества был Рустем Умеров. На этой должности он работал с сентября 2022 года;
- в сентябре 2023 года Верховная Рада уволила Умерова с должности председателя Фонда государственного имущества;
- 6 сентября парламент принял решение о назначении Умерова на должность министра обороны Украины.
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