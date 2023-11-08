Рада поддержала продление военного положения и мобилизации — Finance.ua

Рада поддержала продление военного положения и мобилизации Сегодня 14:20

Рада поддержала продление военного положения и мобилизации, Фото: yzheleznyak

Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«Парламент поддержал законы (10 211 и 10 212) об Указах продления действия военного положения и общей мобилизации. За — 329 и 322. С 16 ноября 2023 года на 90 дней. Соответственно 14 февраля 2024 года. Это было уже девятое голосование с начала войны», — написал он в Телеграм.

6 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении его указов о продлении в Украине действия военного положения и проведении общей мобилизации еще на 90 суток. В тот же день комитет по вопросам национальной безопасности, обороны в разведке поддержал законопроекты.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский объявил о введении военного положения по всей Украине. Верховная рада проголосовала за введение военного положения.

В Украине продолжается мобилизация. 2 мая Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации на 90 дней с 20 мая. Это уже седьмое голосование парламента за военное положение с начала войны. До этого Рада уже одобряла подобные решения в прошлом году: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа, 16 ноября. В этом году парламент одобрял продление военного положения и всеобщей мобилизации 7 февраля, 20 мая и 27 июля. В настоящее время военное положение действует в Украине до 15 ноября.

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