В НАБУ рассказали о роли криптовалют в коррупционных схемах и применении ИИ — Finance.ua

В НАБУ рассказали о роли криптовалют в коррупционных схемах и применении ИИ Сегодня 11:36 — Финтех и Карты

В НАБУ рассказали о роли криптовалют в коррупционных схемах и применении ИИ

Заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по цифровому развитию и трансформациям Денис Гюльмагомедов рассказал о роли криптоактивов в современных преступных схемах.

По словам главы агентства, в НАБУ неоднократно сталкивались с использованием цифровых активов в разных незаконных схемах.

Ярким примером такого преступления является попытка подкупа главы Государственного агентства по восстановлению и развитию Украины Мустафы Найема. Согласно материалам дела, один из депутатов Верховной Рады предлагал госслужащему взятку в $50 000 в Bitcoin.

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Гюльмагомедов считает, что главным моментом в борьбе с преступлениями с использованием криптовалют являются базовые знания сотрудников НАБУ. Они должны понимать технические и экономические аспекты функционирования цифровых активов.

При этом представитель агентства утверждает, что с точки зрения документирования коррупционных преступлений криптовалюта никак не усложняет расследование. Однако сам факт активного использования злоумышленниками цифровых активов признает Гюльмагомедов.

К тому же, заместитель директора НАБУ отметил, что сотрудники ведомства проходят учебные курсы по взаимодействию с криптосегментом. Это позволяет развить навыки, необходимые для отслеживания активов и выявления случаев получения неправомерной выгоды, считает Гюльмагомедов.

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Не обошел стороной заместитель директора НАБУ и тему искусственного интеллекта. Он заявил, что агентство внимательно следит за развитием ИИ-технологий. Однако его применение в структурах НАБУ требует осторожного подхода.

Существует несколько видов программного обеспечения, разработанных на базе ИИ. У каждого из вариантов ПО есть свои плюсы и минусы, когда речь идет об использовании этой технологии в правоохранительных органах, заявил представитель агентства.

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Такие системы также должны быть изолированы от внешнего воздействия, чтобы НАБУ могло предотвратить утечки внутренней информации, считает Гюльмагомедов. И это лишь один из многих факторов, которые необходимо учесть при интеграции ИИ-технологий в структуру ведомства, подчеркнул чиновник.

В общем, Гюльмагомедов отмечает, что общество активно меняется и переживает всплеск развития цифровой отрасли. Это неизбежно влияет на все аспекты социума, включая незаконную деятельность отдельных элементов, считает представитель НАБУ.

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