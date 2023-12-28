НАПК разработало рекомендации, как уменьшить коррупцию в ВВК — Finance.ua

НАПК разработало рекомендации, как уменьшить коррупцию в ВВК Сегодня 06:29 — Казна и Политика

НАПК разработало рекомендации, как уменьшить коррупцию в ВВК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выполнило стратегический анализ коррупционных рисков в работе военно-врачебных комиссий (ВВК) Вооруженных сил Украины. НАПК разработало рекомендации по устранению и/или минимизации идентифицированных коррупционных рисков, что обеспечит укрепление гарантий соблюдения прав призывников, военнослужащих и военнообязанных путем усовершенствования деятельности ВВК.

Об этом сообщает пресс-центр НАПК.

Специалисты НАПК выявили источники и определили 20 наиболее распространенных коррупционных рисков в функционировании ВВК ВСУ. Среди них:

несовершенство правового регулирования деятельности ВВК;

злоупотребление при формировании состава штатных ВВК и назначение начальника Центральной военно-врачебной комиссии вследствие нечеткости правового регулирования;

непрозрачный порядок определения учреждения здравоохранения коммунальной или государственной формы собственности, при котором могут создаваться ВВК территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

использование неопределенности срока проведения военно-врачебной экспертизы для налаживания коррупционных схем;

требование неправомерной выгоды за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медицинских осмотров;

отказ в предоставлении направления для прохождения медицинского осмотра лицам, мобилизованным в ряды ВСУ без прохождения военно-врачебной экспертизы, с целью получения неправомерной выгоды;

участие должностных лиц ВВК в коррупционных схемах незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины;

коррупционная договоренность при принятии решения о предоставлении лицу отсрочки от призыва по состоянию здоровья;

злоупотребление при установлении причинно-следственной связи травм (ранений, контузий, увечий), связанных с защитой Родины;

использование бумажного документооборота для коррупционных злоупотреблений ВВК.

НАПК разработало рекомендации по устранению или минимизации выявленных коррупционных рисков для повышения гарантий прав призывников, военнослужащих и военнообязанных путем усовершенствования работы ВВК.

Читайте также Документы больше не нужно возить лично: правительство упростило прохождение ВВК

«НАПК рекомендует Министерству обороны Украины совместно с заинтересованными сторонами разработать новый порядок организации и проведения военно-врачебной экспертизы и внести соответствующие изменения в действующие нормативно-правовые акты. Подчеркиваем, что только активная позиция Министерства обороны Украины и Министерства здравоохранения Украины в реализации предоставленных» рекомендаций НАПК позволит минимизировать идентифицированные коррупционные риски, будет содействовать соблюдению требований по несоответствию коррупционных практик в работе ВВК и уменьшит нагрузку на правоохранительные и судебные органы", — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.