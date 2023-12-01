Документы больше не нужно возить лично: правительство упростило прохождение ВВК — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Документы больше не нужно возить лично: правительство упростило прохождение ВВК

Казна и Политика
1
Документы больше не нужно возить лично: правительство упростило прохождение ВВК
Документы больше не нужно возить лично: правительство упростило прохождение ВВК
Правительство упростило прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) для раненных военнослужащих ВСУ и Минобороны. Теперь раненым защитникам больше не нужно лично возить документы в воинскую часть после решения ВВК об отпуске или непригодности.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Читайте также
«Раненому военному больше не нужно возить документы лично в воинскую часть после решения ВВК об отпуске или непригодности. Теперь учреждения здравоохранения могут обмениваться документами с воинскими частями и ТЦК и СП через систему электронного документооборота», — сказано в сообщении.

Теперь учреждение сможет отправить следующие документы:

  • справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
  • постановление ВВК о необходимости отпуска для лечения;
  • постановление ВВК о непригодности к военной службе;
  • другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.
«Уже сейчас система электронного документооборота развернута в большинстве воинских частей, ТЦК и СП, а также в военных госпиталях и гражданских учреждениях здравоохранения, где раненные военнослужащие проходят военно-врачебную комиссию», — отмечают в министерстве.

Как это будет работать

Документы о решении ВВК об отпуске или о непригодности по состоянию здоровья в электронном виде в воинскую часть направит учреждение здравоохранения, а военнослужащий после этого может сразу ехать в ТЦК и СП по месту жительства или отпуска.
Читайте также
Воинская часть, в свою очередь, после обработки решения ВВК, отправляет соответствующие документы для военнослужащего непосредственно в ТЦК и СП.
Также учреждение здравоохранения может получать дополнительные документы, необходимые для формирования заключения ВВК из воинской части — например справку об обстоятельствах травмы. Следует только отправить электронный запрос.

Для чего это нужно

«Цифровизированный процесс позволит сократить время на получение документов и снизит потребность лично ездить лишние километры для военнослужащих после травм, ранений или болезней», — подчеркнула заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Читайте также
Для передачи электронных документов нужно дать согласие на обработку персональных данных в заведении, откуда будут направляться документы.

Что делать, если в учреждении нет такой системы

Если в учреждении, в которое вы обратились, нет системы электронного документооборота, обращайтесь на горячую линию Минобороны по номеру 0 800 500 442 и сообщите об этом случае.
При поступлении такой информации команда специалистов обеспечит указанное учреждение доступом к электронному документообороту и наладит его работу.

Бронирование от мобилизации: все, что нужно знать

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.