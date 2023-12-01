Документы больше не нужно возить лично: правительство упростило прохождение ВВК — Finance.ua

Документы больше не нужно возить лично: правительство упростило прохождение ВВК Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Документы больше не нужно возить лично: правительство упростило прохождение ВВК

Правительство упростило прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) для раненных военнослужащих ВСУ и Минобороны. Теперь раненым защитникам больше не нужно лично возить документы в воинскую часть после решения ВВК об отпуске или непригодности.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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«Раненому военному больше не нужно возить документы лично в воинскую часть после решения ВВК об отпуске или непригодности. Теперь учреждения здравоохранения могут обмениваться документами с воинскими частями и ТЦК и СП через систему электронного документооборота», — сказано в сообщении.

Теперь учреждение сможет отправить следующие документы:

справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

постановление ВВК о необходимости отпуска для лечения;

постановление ВВК о непригодности к военной службе;

другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.

«Уже сейчас система электронного документооборота развернута в большинстве воинских частей, ТЦК и СП, а также в военных госпиталях и гражданских учреждениях здравоохранения, где раненные военнослужащие проходят военно-врачебную комиссию», — отмечают в министерстве.

Как это будет работать

Документы о решении ВВК об отпуске или о непригодности по состоянию здоровья в электронном виде в воинскую часть направит учреждение здравоохранения, а военнослужащий после этого может сразу ехать в ТЦК и СП по месту жительства или отпуска.

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Воинская часть, в свою очередь, после обработки решения ВВК, отправляет соответствующие документы для военнослужащего непосредственно в ТЦК и СП.

Также учреждение здравоохранения может получать дополнительные документы, необходимые для формирования заключения ВВК из воинской части — например справку об обстоятельствах травмы. Следует только отправить электронный запрос.

Для чего это нужно

«Цифровизированный процесс позволит сократить время на получение документов и снизит потребность лично ездить лишние километры для военнослужащих после травм, ранений или болезней», — подчеркнула заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Для передачи электронных документов нужно дать согласие на обработку персональных данных в заведении, откуда будут направляться документы.

Что делать, если в учреждении нет такой системы

Если в учреждении, в которое вы обратились, нет системы электронного документооборота, обращайтесь на горячую линию Минобороны по номеру 0 800 500 442 и сообщите об этом случае.

При поступлении такой информации команда специалистов обеспечит указанное учреждение доступом к электронному документообороту и наладит его работу.

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