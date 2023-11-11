В Минздраве разъяснили алгоритм обжалования решения ВВК — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минздраве разъяснили алгоритм обжалования решения ВВК

Личные финансы
43
В Минздраве разъяснили алгоритм обжалования решения ВВК
В Минздраве разъяснили алгоритм обжалования решения ВВК
Военнослужащий может обжаловать решение ВВК, если заключение комиссии не отражает его реального состояния здоровья.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«Если военнослужащий считает, что решение комиссии не отражает его реальное состояние здоровья, он может обжаловать выводы ВВК. Вариантов обжалования два: в досудебном порядке и через суд. Обычно положительный результат можно получить уже на этапе пересмотра в досудебном порядке, так что лучше начать с него», — отметили в ведомстве.
Читайте также
Чтобы обжаловать решение ВВК в досудебном порядке, следует написать заявление/жалобу о несогласии с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение ВВК более высокого уровня; приложить к заявлению/жалобе все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера).
Заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК необходимо либо принести в высшую ВВК, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения в адрес соответствующей ВВК.
Читайте также
Военно-врачебная комиссия по результатам рассмотрения пересматривает обжалуемое постановление или может направить на повторное (контрольное) медицинское освидетельствование. Затем истцу выдают новое заключение о состоянии здоровья, которое и будет приниматься во внимание.
В спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией (ЦВВК), добавили в Минздраве.
Если обжалование в досудебном порядке не принесло положительного результата, истец может обратиться в суд. Отменить решение ВВК по медицинским показателям суд не имеет компетенции, но он может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить решение ВВК. Также он может обязать провести повторное медицинское освидетельствование и дообследование военнослужащего в случае отказа соответствующей ВВК их проводить.

Что делать мобилизованному ФЛП 🧐

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.