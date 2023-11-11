В Минздраве разъяснили алгоритм обжалования решения ВВК — Finance.ua

В Минздраве разъяснили алгоритм обжалования решения ВВК Сегодня 13:22 — Личные финансы

В Минздраве разъяснили алгоритм обжалования решения ВВК

Военнослужащий может обжаловать решение ВВК, если заключение комиссии не отражает его реального состояния здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

«Если военнослужащий считает, что решение комиссии не отражает его реальное состояние здоровья, он может обжаловать выводы ВВК. Вариантов обжалования два: в досудебном порядке и через суд. Обычно положительный результат можно получить уже на этапе пересмотра в досудебном порядке, так что лучше начать с него», — отметили в ведомстве.

Чтобы обжаловать решение ВВК в досудебном порядке, следует написать заявление/жалобу о несогласии с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение ВВК более высокого уровня; приложить к заявлению/жалобе все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера).

Заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК необходимо либо принести в высшую ВВК, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения в адрес соответствующей ВВК.

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Военно-врачебная комиссия по результатам рассмотрения пересматривает обжалуемое постановление или может направить на повторное (контрольное) медицинское освидетельствование. Затем истцу выдают новое заключение о состоянии здоровья, которое и будет приниматься во внимание.

В спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией (ЦВВК), добавили в Минздраве.

Если обжалование в досудебном порядке не принесло положительного результата, истец может обратиться в суд. Отменить решение ВВК по медицинским показателям суд не имеет компетенции, но он может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить решение ВВК. Также он может обязать провести повторное медицинское освидетельствование и дообследование военнослужащего в случае отказа соответствующей ВВК их проводить.

Укрінформ По материалам:

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