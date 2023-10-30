В Украине сокращают срок прохождения ВВК — Finance.ua

В Украине сокращают срок прохождения ВВК Сегодня 09:30 — Казна и Политика

В Украине сокращают срок прохождения ВВК

Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны, которое было введено в действие указом президента Украины, сокращаются сроки прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Изменения предусматривают установление четких сроков проведения исследований и военнообязанных медосмотров, а именно:

на проведение медосмотра о пригодности к военной службе дается не более 4 рабочих дней;

на проведение лабораторных исследований — не более 3 рабочих дней;

на проведение инструментальных исследований — не более 3 рабочих дней.

Главам областных военкоматов и работникам больниц поручили соблюдать установленные сроки. Также они должны организовать маршруты прохождения ВВК и контролировать, чтобы военнообязанные проходили медосмотры по отдельной очереди.

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Минздрав также сделал шаг к цифровизации ВВК. Теперь медики могут использовать электронную систему здравоохранения и просматривать имеющиеся записи.

В министерстве добавили, что продолжаются перекрестные проверки на предмет обоснованности решений по установлению инвалидности, которые были приняты после 24 февраля 2022 года. Их проводят рабочие группы, которые в соответствии с задачей СНБО были определены приказом Минздрава в сентябре этого года.

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